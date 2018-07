„Vielleicht nochmal Änderung sinnvoll“

Anzeige

SPD-Fraktionsvorsitzender Daniel Schäfer: „Wir finden es richtig, wenn wir uns die neue Satzung im August nochmal ansehen, vielleicht ist tatsächlich nochmal eine Änderung sinnvoll.“ Von Beginn an hielt Schäfer eine Zusatzsitzung jetzt in der Sommerpause für unnötig: „Eine solche Betrachtung muss gut vorbereitet sein, dazu sind die regulären Termine im August völlig ausreichend.“ Die SPD möchte erreichen, dass endlich das Land Hessen mehr in die Verantwortung für die Finanzierung der Kindertagesstätten eintritt, so wie dies zum Beispiel bereits in Baden-Württemberg der Fall sei. Dieter Rihm: „Über Jahrzehnte hat die Stadt Viernheim mit niedrigen Beiträgen dafür gesorgt, dass nahezu alle Kinder in Viernheim auch tatsächlich eine Kindertagesstätte besuchen. Wir wollen jetzt eine Entlastung des städtischen Etats.“

Darauf haben alle Eltern demnächst direkten Einfluss. Bei der Landtagswahl am 28. Oktober dieses tritt die Landes-SPD mit einem zu diesem Thema ausgefeilten Programm an. Mit den zu erwartenden neuen Mitteln aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs will die SPD dafür sorgen, dass die Träger von Kindertagesstätten 80 Prozent ihrer Personalkosten vom Land erstattet bekommen.

Löwenanteil Personalkosten

„Jeder weiß,“ so Dieter Rihm, „dass die Personalkosten den Löwenanteil der Ausgaben bei einer Kita ausmachen; deswegen würde dies für den städtischen Etat eine große Entlastung bringen.“ Zu einem frühen Termin nach der Wahl will die SPD alle Eltern von Kindern über drei Jahre bis zum Schuleintritt von Gebühren freistellen; von der Landesregierung sei dies nur für eine Betreuungszeit von sechs Stunden umgesetzt, die Nutzer von Ganztagsplätzen müssten weiterhin einen Beitrag zahlen. Ab dem 1. September 2019 will die SPD Hessen auch die Eltern von Kindern ab dem vollendeten ersten Lebensjahr und Hortkinder von der Beitragszahlung freistellen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.07.2018