Vielseitiges Angebot wartet

Viernheim.Die Albertus-Magnus-Schule lädt am Samstag, 25. Januar, von 9.30 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung richtet sich besonders an Kinder der vierten Klassen und ihre Eltern, die sich vor dem Wechsel an eine weiterführende Schule informieren wollen. Um 9.30 Uhr beginnt die Veranstaltung in der Aula. Die Kinder der Klassen 5 und 6 präsentieren Theaterstücke und Musikdarbietungen. Im Anschluss können Interessierte an Führungen teilnehmen, die einen Einblick in das Gebäude und die Angebote geben. Die Führungen werden von den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung durchgeführt.

Nach den Schulführungen finden diverse Aufführungen in den Bereichen Chemie und Physik sowie Theateraufführungen in französischer und lateinischer Sprache statt. Vielfältige Mitmachangebote laden Eltern dazu ein, gemeinsam mit ihren Kindern oder alleine zu testen, ob sie den Anforderungen gewachsen sind.

Schaffen sie es etwa, einen Bewegungsparcours zu durchqueren, schwierige mathematische Rätsel zu lösen, historische Fragen profund zu beantworten, physikalische Herausforderungen zu bestehen oder nachzuvollziehen, wie Kinder ein Riesenrad so programmiert haben, dass es genau so hält, dass die Gondeln ebenerdig verlassen werden können? An den Eingängen werden Informationsblätter zum Programm verteilt. Daneben steht ein Café in der Aula zum Ausruhen und Verweilen zur Verfügung. Betrieben wird es an diesem Tag von der Schülervertretung, die auch gerne über den Alltag an der Albertus-Magnus-Schule informiert.

Für jüngere Gäste gibt es eine Kinderbetreuung gleich neben dem Eingang Nord, wo Helfer, die ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten, für kreative Beschäftigung sorgen und über das Betreuungsangebot der Schule informieren. Lehrer sind an Namensschildern zu erkennen. Auch der Vorstand der Elternvertretung steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Sekretariat ist ebenfalls besetzt, sodass man auch hier Informationen erhalten oder seine Kinder für einen Schnuppertag anmelden kann. red

