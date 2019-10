Vielversprechende Premiere

Viernheim.Obwohl am Ende eine 70:85-Niederlage gegen die Brose Bamberg/Regnitztal Baskets stand, konnten die Rhein-Neckar Metropolitans bei ihrem Auftaktspiel in der Jugend-Basketballbundesliga (JBBL) überzeugen.

Gleich zum Auftakt wartete die längste Auswärtsfahrt der Vorrunde auf die Mannschaft des TSV Amicitia, der TSG Weinheim und der SG Mannheim mit ihren Coaches Ali Kocak und Jan Heitmann. Gastgeber Brose Bamberg/Regnitztal Baskets hat seit Einführung der JBBL einen Stammplatz in dieser höchsten U16-Spielklasse, während die Rhein-Neckar Metropolitans in ihre erste Bundesliga-Saison gehen.

Wichtiger Spieler verletzt

Über ihre aggressive Verteidigung fanden die JBBL-Neulinge aber schnell ins Spiel, die Guards hatten bei ihren Würfen hohe Trefferquoten. Nach den ersten zehn Minuten führten die Bamberger nur knapp mit 27:22. Ein Schock für das Team von Headcoach Ali Kocak dann in der 11. Minute: Sebastian Schwachhofer, gerade erst in den U16-Nationalkader berufen, verletzte sich und konnte im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr eingesetzt werden. Somit fiel neben dem verletzungsbedingt nicht einsatzfähigen Luca Merkel der zweite großgewachsene Schlüsselspieler aus.

Die daraus resultierende körperliche Unterlegenheit – insbesondere in den Reboundduellen – war ein bestimmender Faktor des weiteren Matches. Beim Stand von 46:34 für den Nachwuchs des mehrfachen deutschen Meisters wurden die Seiten gewechselt. Im dritten Viertel fanden die Metropolitans trotz vieler Ballverluste zu etlichen gelungenen Offensivaktionen, und vor dem Schlussviertel lagen die Hausherren nur noch mit 64:56 in Führung. Die Gäste verteidigten intensiv und hielten die Partie bis in die Schlussminuten offen. Dann machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar, die routinierte Mannschaft konnte die Partie für sich entscheiden.

„Wir haben uns achtbar geschlagen“, sagte Headcoach Ali Kocak nach der Partie, „ohne die verletzungsbedingten Ausfälle wäre mehr möglich gewesen.“ Die Reboundüberlegenheit der Bamberger habe das Team den Sieg gekostet. „Mit der Verteidigung war ich sehr zufrieden, wir haben 13 Steals geholt, was ein richtig guter Wert ist. Auch die Offensive hat mir gefallen, aber wir müssen die Zahl der Ballverluste reduzieren und die schwache Freiwurfquote verbessern“, meinte der Trainer mit Blick auf die statistischen Daten des Auftaktmatches.

Rhein-Neckar Metropolitans: Julius Hoffmann (18 Punkte/2 Dreier), Elias Piecuch (16/2), David Deissler (12/2), Clemens van Miltenburg (7), Leonard Leip (6), Ron Haas (3), Leon Bregulla (2), Malte Rauschenbusch (2), Sebastian Schwachhofer (2), Samuel Ndu (2).

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.10.2019