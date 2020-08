Vier Autos beschädigt

Viernheim.Gleich vier Mal haben unbekannte Fahrer in den vergangenen Tagen Autos beschädigt und sind geflohen. Zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 14 Uhr am Freitag traf es einen in der Wilhelm-Leuschner-Straße geparkten Audi A4. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die gesamte linke Seite des Audis „erheblich zerkratzt“. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Am Sonntag wurde dann zwischen 19.30 und 21.30 Uhr die Heckstoßstange eines in der Nibelungenstraße geparkten Daimler Chrysler beschädigt. Die Reparaturkosten belaufen sich auf etwa 2000 Euro.

Beim Öffnen seiner Autotür beschädigte ein Unbekannter am Montag gegen 14.30 Uhr einen Volvo C30. Durch den Vorfall im Erdgeschoss des RNZ-Parkhauses entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Auf dem Parkplatz P2 des RNZ traf es am Dienstag gegen 10 Uhr noch die rechte Seite eines grauen Skoda Rapid. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06206/94 400 entgegen. pol

