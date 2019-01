Vier „große“ Sternsinger

Könige (v.l.): Mario und Birgit Bongiorno sowie Heike und Marcus Höffer. © Kirche

Viernheim.Das Motto lautet immer „Blamieren und Kassieren“: In die großen Fußstapfen von Pfarrer Ignatius Löckemann sind Birgit und Mario Bongiorno gestiegen, sie begleiten jetzt Heike und Marcus Höffer als „Vier Könige“ für die Pfarrei St. Hildegard-St. Michael (Sankt HiMi). Zum vierten Mal in Folge waren Erwachsene unterwegs und besuchten etwa ein Dutzend Kneipen und Restaurants in Viernheim, um als große Sternsinger für einen guten Zweck zu singen und zu sammeln. In diesem Jahr wurde ganz bewusst zugunsten des kürzlich eingeweihten neuen stationären Hospizes Schwester Paterna die Sammelbüchse geschwungen.

Die Viernheimer Gastronomen und ihre Gäste – darunter auch ein hiesiger Motorrad-Club – zeigten sich sehr herzlich und unterstützend, berichtet Andrea Kallweit von St. HiMi im Nachgang, so dass die Aktion auch in diesem Jahr einen stattlichen Geldbetrag in Höhe von mehr als 1000 Euro erbrachte. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.01.2019