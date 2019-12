Vier Tage Besinnlichkeit

Viernheim.Der Viernheimer Weihnachtsmarkt geht in die zweite Runde. Ab Donnerstag, 12. Dezember, gibt es nochmals vier Tage mit Musik und Kunsthandwerk, mit Kutschfahrten und Eisstockschießen, mit Waffeln und Glühwein.

Los geht das vorweihnachtliche Treiben auf dem Rovigo-Platz am Donnerstag um 17 Uhr. Auf der Bühne singt dann der Grundschulchor der Goetheschule im Rahmen der Aktion „Lebendiger Adventskalender“ und um 18.30 Uhr treten die Good old Boys auf.

Am Freitag, 13. Dezember, ist der After-Work-Weihnachtsmarkt von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Zum Auftakt spielen die Blechbläser der Starkenburg Philharmoniker. Der Abend ist außerdem als Nachbarschaftstag mit Gästen aus Heddesheim ausgeschrieben. Um 18.30 Uhr ist ein Turnier im Eisstockschießen angesetzt, bei dem Heddesheimer Firmen gegen Viernheimer Betriebe spielen. Um 19.15 Uhr erfolgt ein „nachbarschaftliches Rudelsingen“: Unter Anleitung des Frauenchors Viernheim singen Bürger aus Viernheim und Heddesheim gemeinsam und stimmen sich gesanglich auf die Weihnachtszeit ein. Um 20 Uhr treten die Kurpfälzer Alphornbläser auf.

Die Buden öffnen sich am Samstag, 14. Dezember, um 16 Uhr. Eine halbe Stunde später singt der Schulchor der Nibelungenschule auf der Bühne und um 19 Uhr sorgen das Monday-Noon Orchestra und Jazz Nuts der Musikschule für musikalische Untermalung.

Der Weihnachtsmarkt öffnet in diesem Jahr letztmals am Sonntag, 15. Dezember, um 14 Uhr. Das Bühnenprogramm bestreiten das Original Odenwald Set (16.30 Uhr) und der Shanty-Chor Neckarmöwen Aurelia Mannheim (19 Uhr). Zu den Besonderheiten am zweiten Wochenende gehört die Städtepartnerschaftshütte. Die neue polnische Partnerstadt Mława wird sich am Donnerstag, 12. Dezember, und Freitag, 13. Dezember, dort mit polnischen Produkten präsentieren. Die „Gageros“ (Gastgeberfamilien für Gäste aus Rovigo) sind in der Städtepartnerschaftshütte am Samstag, 14. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, mit italienischen Spezialitäten vertreten.

Kutschfahrten und Mini-Karussell

Der Kunsthandwerkermarkt in der Mehrzweckhalle der Goetheschule hat am Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. Für Kinder gibt es das Mini-Karussell, die Eisstockbahn, Kutschfahrten (Samstag und Sonntag, 17 bis 18 Uhr) und den Besuch des Weihnachtsmanns (Samstag und Sonntag, 17.30 bis 18.30 Uhr). Zum Abschluss des Weihnachtsmarkts werden am Sonntag gegen 20.15 Uhr die schönsten Hütten prämiert. su

