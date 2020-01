Vier Teams stehen im Finale

Viernheim.Der TSV Amicitia ist bei den Finalturnieren um die Hallenkreismeisterschaft gleich viermal vertreten. Am kommenden Wochenende spielen die Viernheimer bei den D- bis A-Junioren um den Titel mit. Alle vier Finalturniere finden in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim statt.

Zum Auftakt stehen sich die besten C-Junioren-Mannschaften des Kreises gegenüber. Die C-Jugend des TSV Amicitia hat die Spiele ihrer Vorrundengruppe als Zweiter abgeschlossen, punktgleich mit dem Ersten. Gegen den SV Schwetzingen kassierten die Blau-Grünen auch die einzige Niederlage.

Das Finale um die Kreismeisterschaft steigt für den TSV Amicitia am Samstag, 1. Februar. In der Vorrundengruppe B geht es um 10.35 Uhr gegen TSG 62/09 Weinheim, um 11.21 Uhr gegen VfB Gartenstadt und um 12.07 Uhr gegen Fortuna Heddesheim. Sollten sich die C-Junioren einen der beiden ersten Gruppenplätze sichern, stehen sie ab 12.45 Uhr im Halbfinale.

Nach einer kurzen Pause gehen die A-Junioren aufs Parkett, um ihre Kreismeister auszuspielen. Die A1 hatte in der Qualifikation kaum Mühe, musste nur eine Niederlage einstecken und kam punktgleich mit ihrem Bezwinger Gartenstadt eine Runde weiter. Das Kreismeisterschaftsfinale wird im Modus „Jeder-gegen Jeden“ ausgetragen. Der TSV Amicitia trifft auf TSG Lützelsachsen (14.30 Uhr), SC Käfertal (15.12 Uhr), VfB Gartenstadt (15.54 Uhr), SV Schwetzingen (16.36 Uhr) und VfL Kurpfalz Neckarau (17.18 Uhr). Wenn alle Spiele ausgetragen sind, steht fest, wer Kreismeister ist und zur badischen Meisterschaft fährt.

Am Sonntag, 2. Februar, rollt der Futsal-Ball bei den D-Junioren. Der TSV Amicitia kam in der Qualifikation auf den zweiten Platz und erreichte das Finalturnier. In der Vorrunde trifft das Team auf TSG Lützelsachen 2 (9.52 Uhr), SpVgg Wallstadt (10.58 Uhr), TSV Neckarau 3 (12.05 Uhr) und FV 03 Ladenburg (12.49 Uhr). Die ersten beiden der Vorrundengruppe kommen ins Halbfinale, das für 13.30 Uhr angesetzt ist.

Der letzte Kreismeistertitel wird am Nachmittag bei den B-Junioren vergeben. Die Viernheimer B1 hat die Vorrunde souverän mit sieben Siegen in sieben Spielen gewonnen. Nun geht es im Endturnier für den blau-grünen Nachwuchs in der Gruppenphase gegen SC Blumenau (15.43 Uhr), VfR Mannheim (16.35 Uhr) und SV 98 Schwetzingen (17.53 Uhr).

Um 18.15 Uhr beginnt das Halbfinale, für das sich der TSV Amicitia als eines der beiden besten Vorrundenteams qualifizieren könnte. su

