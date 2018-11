„Viernheim auf gutem Weg“

Zum Leserbrief „Keine Verbindungen“ vom 20.11. von Wilhelm Weinz

Für einen guten Radfahrer ist Viernheim bereits auf einem guten Weg, ohne perfekt zu sein. Herr Weinz kritisiert die Situation an der Einmündung der Hoffmann- in die Wasserstraße und vergisst, dass an dieser Stelle bereits ein Zebrastreifen vorhanden war. Dieser Übergang wurde von Schülern jeglichen Alters ohne Rücksicht auf den Querverkehr als Rennstrecke benutzt, die sich in die Rathausstraße hinweg fortsetzte. Daran hat sich nach dem Wegfall des Zebrastreifens wenig geändert. Die Schüler fahren weiterhin ohne Halt aus der Hoffmannstraße und nötigen die Auto- und Radfahrer auf der Wasserstraße zu einer Bremsung.

Ansonsten beachten fast alle Fahrzeuglenker die reduzierte Geschwindigkeit. Die Situation wird durch Falschparker an der Pizzeria und dem Obstladen verschärft. Parken dort Autos und kommt der Stadtbus vorbei, ist die Situation kritisch, sehr kritisch. Deshalb wundere ich mich, dass Polizei und Ordnungsdienst nicht mehrmals täglich kontrollieren. Wer am Ende der Jahnstraße ankommt, kann auf dem Radweg bis nach Käfertal-Wald fahren. Ich biege dort auch immer ohne Totenhemd ab. Wer ängstlich ist, kann bis zu einem Fußgängerüberweg fahren und zu Fuß ins RNZ gehen. Allerdings habe ich noch nicht gesehen, dass jemand diesen Weg nimmt.

Auch der Rückweg in die Stadt ist ohne Probleme möglich (...). Die Radfahrer Richtung Heinrich-Lanz-Ring überqueren auf der Autospur die Schienen und fahren dann wieder auf dem Radweg. Wer ängstlich ist: siehe oben. Fußgänger sollen eigentlich den Zebrastreifen an der Haltestelle benutzen und nicht den Radweg. Aus beziehungsweise nach Hüttenfeld ist kein Weg für Schulkinder sicher, ausgenommen der über die Wiesen. (...) Zu einem früheren Artikel zur Anbindung Bannholzgraben noch einige Zeilen. Ich fahre dort sehr oft und habe kein Problem einen Weg zu finden: Unterführung Weinheimer Straße, Zebrastreifen auf Höhe Ärztehaus, Zebrastreifen auf Höhe Rewe, Zebrastreifen auf Höhe Waschstraße Wohlfahrt, Zebrastreifen am Anglersee – und dies sind nur die sicheren Wege.

