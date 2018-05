Anzeige

Viernheim.Drogenfahnder haben am Donnerstag in der Wohnung eines 40-Jährigen in Viernheim mehr als zwei Kilogramm Rauschgift, verschiedene Rauschgiftutensilien, mehrere tausend Euro Bargeld sowie drei Gas- und Luftdruckwaffen sichergestellt. Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen Rauschgiftdelikten aufgefallen. Die Polizei schätzt, dass die Betäubungsmittel einen Verkaufswert von etwa 20.000 Euro haben.

Nachdem das Amtsgericht einen Durchsuchungsbefehl erlassen hatte, stellte die Polizei in der Wohnung mehr als 1200 Gramm Marihuana sowie Amphetamine und etwa 470 Gramm Haschisch sicher. Neben den üblichen Drogenutensilien, mit deren Hilfe das Rauschgift straßengerecht portioniert werden kann, fanden die Fahnder noch 3530 Euro, mutmaßlich der Erlös aus Drogengeschäften, sowie drei Gas- und Luftdruckwaffen.

Der 40-Jährige wurde zusammen mit seiner 25-jährigen Lebensgefährtin festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen den Beschuldigten beim Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl. Seine Lebensgefährtin wurde vorerst freigelassen. mica/pol