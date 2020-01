„Viernheim“ fliegt

Viernheim.Bereits zum zweiten Mal trägt ein Flugzeug der Lufthansa-Flotte den Namen „Viernheim“. Ein Airbus 320-200 ist jetzt in der neuen Lackierung unter anderem zu Flügen nach Oslo, Istanbul, Stockholm und Toulouse unterwegs. Einsatzort ist das größte Drehkreuz des Konzerns in Frankfurt. Zuvor war ein Canadier Jet 700 der Lufthansa von 2004 bis 2014 mit der Aufschrift „Viernheim“ unterwegs.

Bürgermeister Baaß freut sich, dass die Fluggesellschaft erneut eine Maschine mit dem Namen „Viernheim“ versehen hat. In einer Pressemitteilung macht die Stadt zudem darauf aufmerksam, dass Interessierte unter der Kennung D-AIZZ täglich im Internet verfolgen können, wo sich die „Viernheim“ gerade befindet. Seit 1960 benennt Lufthansa Flugzeuge aus seiner Flotte. Damals wurden zunächst die ersten Langstreckenjets getauft, sie erhielten die Namen von Kontinenten sowie von westdeutschen Großstädten mit eigenen Flughäfen. So wurden die ersten Langstrecken-Jets vom damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt auf die Namen „Berlin“ und „Frankfurt am Main“ getauft.

Als die Flotte weiter wuchs, wurden die Kriterien nach Angaben der städtischen Pressestelle angepasst. Großflugzeuge wie die Boeing 747 benannte man jetzt zusätzlich nach Bundesländern. Auch mittelgroße Städte stehen heute bei der Benennung von Kurz-, Mittel- und Langstreckenmaschinen Pate. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.01.2020