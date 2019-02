Viernheim geht die Luft aus

viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia ist beim ersten Testspiel nach der Winterpause am Ende die Luft ausgegangen. Im Vergleich mit dem Spitzenteam ASC Neuenheim aus der Landesliga Rhein-Neckar konnten die Blau-Grünen auf dem Kunstrasenplatz im heimischen Waldstadion nur knapp eine halbe Stunde mithalten, gerieten in den Schlussminuten deutlich ins Hintertreffen und verloren mit 0:5.

Viernheims Trainer Uwe Beck schickte seine derzeit beste Formation ins Rennen gegen die höherklassigen Gäste. Lediglich Torhüter Tim Kahnert und Angreifer Timothy Wellenreuter standen nicht zur Verfügung. Außerdem waren die Langzeitverletzten Sebastian Heinrich, Baybora Öszu und Milos Ignjic noch immer zum Zuschauen verurteilt. Die Hausherren kamen gut ins Spiel und hatten durch Timo Endres, Tim Schörghofer und Florian Lammer sogar die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Aber auch Neuenheim tauchte immer wieder gefährlich vor dem Viernheimer Gehäuse auf. Levin Sandmann war es schließlich, der in der 28. Minute die Führung für die Heidelberger erzielte.

Sandmann erhöhte in der zweiten Hälfte (66. Minute) auf 0:2. Die Südhessen blieben dennoch im Geschehen, konnten ihre wenigen Möglichkeiten aber nicht nutzen. Am Ende ging den Spielern von Trainer Uwe Beck dann endgültig die Luft aus. Torjäger Nazmi Bulut (84. und 88.) und Lucas Ring (90.) schraubten mit ihren Treffern das Endergebnis noch deutlich in die Höhe. JR

