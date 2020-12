Viernheim geht neue Wege

Viernheim.„Die Welt verändert sich ständig, und wir müssen damit zurechtkommen“, sagt Bürgermeister Matthias Baaß und ergänzt: „Je besser der Mensch mit all seinen Fähigkeiten gebildet ist, desto besser kann er das.“

Die Stadt Viernheim setzt weiter auf Bildung in allen Lebenslagen und für jedes Lebensalter. Deshalb ist ein neuer Prozess zur kommunalen Bildungsplanung angelaufen und eine Zusammenarbeit mit der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH gestartet. „Wir brauchen jeden Einzelnen in unserer Gesellschaft und wollen jedem Einzelnen eine gute Bildung ermöglichen, unabhängig von den verschiedenen Ausgangsvoraussetzungen“, betont Bürgermeister Matthias Baaß bei einer digitalen Pressekonferenz.

Sabine Ruth stellt den Prozess der Bildungsplanung vor, die zum Ziel habe, allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen auf ein gelingendes Aufwachsen, auf gute Bildung und auf gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. In dem Prozess arbeiten Ämter, Schulen und andere Organisationen zusammen. „Die bildungspolitische Situation ist heute eine andere“, weiß Ruth, „nicht nur die Schule ist der Lernort, sondern der gesamte soziale Raum“. Deshalb sei es notwendig, sich auszutauschen und zu vernetzen. Bildung, Betreuung, Erziehung münden in einem Bildungsplan und einem Bildungsnetzwerk für die Stadt Viernheim.

Was die Gruppe mit bislang rund 40 Beteiligten konkret erarbeitet hat, präsentiert Ruth im Anschluss. Das „Viernheimer Modell“ mit Eckpunkten für die Schulentwicklung im Grundschulbereich ist in Abstimmung mit dem Schulamt in den Kreis-Schulentwicklungsplan eingeflossen. „Qualitätsentwicklung und -sicherung, zum Beispiel eine ganztagstaugliche Ausstattung, die Gestaltung der Übergänge, der Erhalt der Förderschule, eine bedarfsgerechte Schulbauplanung“, nennt Ruth als Beispiele.

Daraus habe sich die Arbeit einer Gruppe ergeben, die ein Konzept zur Entwicklung einer neuen Grundschule erstellt. Eine zweite Gruppe soll sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, die dritte Gruppe gründet sich zur Schaffung von Kommunikationsstrukturen.

Dabei wird Viernheim von der Metropolregion GmbH unterstützt. „Die Basis dafür sind die Erkenntnisse der Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISOG BW)“, erklärt Nina Lehmann. Die Referentin für Bildung bei der Metropolregion GmbH sieht Viernheim als absolutes Pilotprojekt, weil alle Beteiligten einer ganzen Kommune zusammen arbeiten und sich vernetzen wollen. „Ähnlich gibt es das in einzelnen Stadtteilen oder für einen spezifischen Bereich, aber nicht stadtweit“, sagt Lehmann.

Hartmut Lang, Leiter des Bereichs Bildung und Arbeitsmarkt, Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, betont, wie wichtig Bildung für alle Menschen sei: „Man muss lernen, wie man lernen kann“. Die Kompetenzen erreiche man nicht nur in Schulen, sondern im sozialen und im gesellschaftlichen Bereich. In der Metropolregion wurde deshalb angeregt, sich gemeinsam im Bereich Bildung aufzustellen.

Ergebnis ist eine Bildungsstrategie für alle Lernphasen des Lebens mit dem Leitwort „Zukunft gemeinsam bilden“. Daran knüpft auch Viernheim an. „Wir starten eine Kampagne, die die Bildungslandschaft abbildet und deutlich zeigt, wer was in Viernheim macht“, kündigt Horst Stephan, Leiter des Amts für Kultur, Bildung und Soziales (KuBuS) an. „Gemeinsam bilden“ solle darüber stehen. So erscheint das Programm der Volkshochschule für 2021 schon mit dem Schlagwort. „Wir haben im gesamten Amt durchgängig Bildung“, weist Stephan auf die Angebote von Volkshochschule, Musikschule, Bürgerkommune, Seniorenbüro und Jugendförderung hin. Auch die Bildungsplattform solle eingebunden werden. Darüber hinaus werden andere Anbieter wie Lernmobil und Familienbildungswerk in der Kampagne „Gemeinsam bilden“ vorgestellt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020