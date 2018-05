Anzeige

Video Lokales Viernheim: Geldautomat in Rhein-Neckar-Zentrum gesprengt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 06252/7060 zu melden.

In der Vergangenheit war es auch in Nordbaden zu Sprengungen gekommen. Experten schließen eine professionelle Bande als Täter nicht aus. In Baden-Württemberg sind 2017 weniger Bankautomaten gesprengt worden als im Jahr davor. Das hatte das Landeskriminalamt in Stuttgart im Januar mitgeteilt. Allerdings stieg die Zahl der Fälle, in denen die Täter Beute machten. So kamen die Unbekannten im vergangenen Jahr in zehn Fällen an das Geld heran - das gelang ihnen 2016 nur in vier Fällen. Insgesamt wurden 2017 in Baden-Württemberg 17 Automaten gesprengt, 5 weniger als noch vor zwei Jahren.