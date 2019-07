viernheim.„Ich hoffe, dass alle mitklatschen. Leider kann ich das nicht ganz genau sehen, weil ich meine Brille vergessen habe“, gesteht Sängerin Carolyne Pirulli am Sonntagabend bei ihrem Auftritt mit der Band Grey, Black & Blond auf der Sommerbühne. Die Frontfrau überzeugt auf dem Rovigo-Platz aber nicht nur mit flotten Sprüchen, sondern begeistert vor allem mit ihrer faszinierenden Stimme. Dem Viernheimer Publikum gefällt das, und so wird eine tolle Party gefeiert.

Grey, Black & Blond, das sind eigentlich sieben Herren, die „Solid Rock“ mit Klassikern der vergangenen 30 Jahre spielen. Die Band präsentiert bei ihren Konzerten das Beste aus Rock und Pop von den 80ern bis heute. „Also alles, was uns bei dem Weg durch den Musikgarten gefallen hat“, wie Oliver Karl verrät.

Beeindruckende Bühnenpräsenz

Die Mannheimer Party- und Coverband, die vor vielen Jahren aus einem Trio entstanden ist, versteht es mit ihrer „Musik für jedermann und jeden Anlass“ und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz von Beginn an die Besucher mitzunehmen. Grey, Black & Blond betonen schon vor der Pause: „Wir sind überrascht, Viernheim, ihr seid spitze!“

Spitze ist auch die Party- und Coverband, die bekannte Lieder in ihrer eigenen Art und Weise interpretiert. Von Hits wie „Chasing Cars“ von Snow Patrol, „Heroes“ von David Bowie, „Message In A Bottle“ von The Police, „Sexy“ von Marius Müller-Westernhagen lässt sich das Publikum schnell mitreißen. Ebenso gut kommen bei den Zuhörern „A Kind Of Magic“ von Queen, „Purple Rain“ von Prince, der Mallorca-Hit „Cordula Grün“ von Josh, „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang und „Sex On Fire“ von den Kings Of Leon.

Begeistert gefeiert werden an dem Abend die Auftritte der temperamentvollen Sängerin Carolyne Pirulli, die sogar mitten unter den Besuchern und auf den Tischen für allerbeste Stimmung sorgt. Die Stücke wie „Hot Stuff“ von Donna Summer, „Simply The Best“ von Tina Turner, „Urgent“ von Foreigner, „I Will Survive“ von Gloria Gaynor und „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan passen perfekt zu ihrer Stimme. Schnell schließen die Künstlerin und die Gäste in der Innenstadt eine musikalische Freundschaft. Bei bestem Open-Air-Wetter geht es bei dem Konzertabend in der Schulstraße ganz schön eng zu. Die Sitzplätze sind allesamt belegt, in den hinteren Reihen gibt es fast kein Durchkommen. Die Sommerbühne hat sich mittlerweile nicht nur in Viernheim, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus etabliert. Bei freiem Eintritt werden erstklassige Veranstaltungen geboten, was sich auch in der Musikszene herumgesprochen hat.

Organisationschef Kai Kemper bekommt deshalb das ganze Jahr über zahlreiche Anfragen, wie er betont. Auch Grey, Black & Blond zeigen sich von der Stimmung und dem Ambiente auf dem Rovigo-Platz begeistert.

