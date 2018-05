Anzeige

Ein gutes Beispiel dafür ist die im vergangenen Jahr bei der Aktion „Viernheim summt“ angelegte Bienenweide vor der Stadtbibliothek in der Kulturscheune. Sie hat sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten in 2017 in diesem Jahr zu einer prachtvollen Blumenwiese entwickelt, in der viele für die emsigen Honigsammler wichtige Kräuter wachsen. Der BUND freut sich darüber und hofft, dass ein so buntes Kleinbiotop viele Viernheimer dazu anregen kann, der Natur in ihren Gärten auch ein ähnlich schönes Plätzchen einzuräumen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.05.2018