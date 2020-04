Viernheim: Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums wird zum Autokino

Viernheim.Unter dem Namen „Car-watch-Festival“ haben sich ein Viernheimer Veranstalter, das Kinopolis Rhein-Neckar und das Rhein-Neckar-Zentrum zusammengeschlossen, um ein Autokino zu eröffnen. Wie sie am späten Donnerstagabend mitteilten, wollen sie Künstlern auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums gemeinsam eine Bühne bieten und Filmliebhabern die Zeit bis zur Wiedereröffnung der Kinos verkürzen. Das Programm startet den Angaben nach kommende Woche – mit einem Mix aus Comedy, Konzerten und Filmen. Am Samstag, 2. Mai, eröffnet laut Ankündigung der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan das „Car-watch-Festival“ mit seinem Programm "OPEN hAIR SPEZIAL", am darauffolgenden Sonntag sei eine zweite Show geplant. Ab 4. Mai laufen auch die ersten Filme. Mehr Infos zum Vorverkauf und dem Programm folgen den Veranstaltern zufolge in den nächsten Tagen unter www.car-watch-festival.de.