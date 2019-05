Viernheim verlässt Schutzschirm

Viernheim.Voraussichtlich zwei Jahre früher als geplant wird Viernheim aus dem kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen entlassen. Aus diesem Anlass überbrachte Martin Worms, Staatssekretär im Hessischen Finanzministerium, Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) am Mittwoch im Rathaus die Glückwünsche der Landesregierung. Anwesend waren dabei weitere Mitglieder des Magistrats und Vertreter der Fraktionen.

Anfang 2013 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Entschuldungshilfe des Landes anzunehmen. Daraufhin hatten Kommune und Land einen Konsolidierungsvertrag über knapp 16,5 Millionen Euro abgeschlossen. Darin hatte die Stadt zugesagt, 2018 einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Voraussetzung für die Entlassung aus dem Schutzschirm ist, dass eine Kommune diesen Ausgleich drei Jahre in Folge erreicht. Viernheim schaffte den ersten Ausgleich schon 2016. Im Jahr 2017 und nach derzeitigem Stand 2018 folgten der zweite und der dritte ausgeglichene Haushalt. Die Zahlen der Stadt müssen zwar unter anderem noch durch das Regierungspräsidium Darmstadt geprüft werden. Die offizielle Entlassung erfolgt erst in ein paar Monaten. Worms ist aber „überzeugt, dass in der Viernheimer Verwaltung gewissenhaft gearbeitet wird“.

Baaß hob hervor, wie wichtig das Erreichen der Haushaltsziele für die Kommune sei: „Damit ist sichergestellt, dass wir das Geld behalten dürfen.“ Im Vertrag mit dem Land Hessen hatte sich die Stadt nämlich dazu verpflichtet, die Mittel zurückzuzahlen, sollte sie die Vorgaben nicht erfüllen. Dass Viernheim Geld vom Schutzschirm benötigte, lag laut Baaß vor allem an Zusatzzahlungen und Einnahmeausfällen, auf die die Stadt keinen Einfluss hatte. Dazu gehörten höhere Zahlungen an den Landkreis ab 2007 und Kürzungen des kommunalen Finanzausgleichs ab 2011. Um das Risiko zu verringern, dass Viernheim wieder einen Schutzschirm benötigt, plädierte Baaß für die Änderung mehrerer Regelungen, die den kommunalen Haushalt belasteten. So sei etwa für Großprojekte jedes Jahr eine neue Kreditgenehmigung der Aufsichtsbehörde notwendig.

Dadurch könnten Kommunen aber oft keine günstigen langfristigen Kredite aufnehmen. Zudem müssten die Stadtverordneten „im Blindflug“ Entscheidungen über Projekte treffen, deren Finanzierung nicht bis zum Ende gesichert sei. Baaß nannte als Beispiel den Ausbau des Kanalsystems. Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler (CDU) pflichtete ihm bei und sprach die Sanierung des Rathauses an. „So wie es bisher läuft, kann es sein, dass das Geld für neue Fenster bewilligt wird, aber nicht für Kabelschächte. Solche Projekte müssen als Ganzes durchfinanziert sein.“

Selbst wenn eine Genehmigung erteilt sei, so Baaß, überprüfe das Regierungspräsidium noch mehrmals die Kreditaufnahme, was für die Verwaltung mit erheblichem Aufwand verbunden sei. Ein weiteres Problem sei, dass Förderprogramme oft nicht kombinierbar seien. Außerdem forderte Baaß wie schon zu anderen Anlässen (wir berichteten) eine bessere Unterstützung durch Land und Bund bei der Finanzierung der Kinderbetreuung.

Worms versprach, die Aspekte zu prüfen, wies aber auch auf die unterschiedlichen Situationen der hessischen Kommunen hin, für die oft gemeinsame Regelungen gefunden werden müssten.

