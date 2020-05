Viernheim wird vom Dorf zur Stadt

Viernheim.Im Garten von Hans Renner steht heute eine kleine Laube. Darunter liegen seit 75 Jahren zwei Gewehre und ein Stahlhelm vergraben. Diese hatte der damals Zehnjährige gemeinsam mit seinem Bruder zum Kriegsende aus der Scheinwerfer-Kaserne am Mannheimer Weg, den späteren Taylor Barracks, stibitzt. „Das muss in der Zeit zwischen der Befreiung Viernheims am 27. März und dem offiziellen Ende des

...