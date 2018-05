Viernheimer A-Ligisten vor schweren Aufgaben

Anzeige

Viernheim.Nach dem recht einseitigen Lokalderby am vergangenen Sonntag bekommen es die beiden Viernheimer A-Ligisten am Wochenende mit Spitzenmannschaften zu tun. So kann sich der TSV Amicitia II nicht lange auf dem Derbysieg ausruhen und die SG Viernheim nicht ihre Wunden lecken. Die Orangenen empfangen den Tabellenvierten SV Schriesheim (15 Uhr), während die Blau-Grünen zur gleichen Zeit beim Spitzenreiter SV Enosis Mannheim antreten müssen.

Für die SG Viernheim ist die Saison eigentlich schon seit einigen Wochen gelaufen, es geht nur noch darum, die restlichen Begegnungen ordentlich über die Bühne zu bringen. Natürlich möchte man trotzdem möglichst viele Punkte sammeln und das eine oder andere Spitzenteam ärgern. Die SG-Trainer Werner Brockenauer und Markus Sittardt, die beide für die kommende Saison zugesagt haben, dürften zudem ihre künftigen Planungen und die Akteure im Auge haben. Nicht zur Verfügung stehen am Sonntag allerdings Pamo Dou Samba und Souleyman Bojang nach den Roten Karten im Lokalderby.

Schriesheim hat schon fünf Zähler Rückstand auf Platz zwei, der zur Relegation berechtigt, allerdings auch ein Spiel weniger ausgetragen als Leutershausen. Das Team von Trainer Karl-Heinz Lohnert hat zuletzt das Bergstraßenderby beim FV Leutershausen mit 2:1 gewonnen und sich damit im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Um weiter vorne mitzumischen, muss allerdings in Viernheim gewonnen werden.