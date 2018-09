Viernheimer begrüßen Delegation aus Burkina Faso

Viernheim.Der deutsch burkinische Freundeskreis Yaa Soma hat Schuldirektor Gilbert Kaboré, der auch erster Vorsitzender des burkinischen Yaa Soma Vereins ist und Desiré Rouamba, Schulinspektor des Bezirks Koudouguo empfangen. Der zweiwöchige Aufenthalt der beiden engagierten Lehrer ist randvoll mit Programm und es gibt einiges ist zu berichten.

Voller Terminplan

Nach der Unterbringung in ihren Gastfamilien, gab es eine Vorstellung der Termine, Aktivitäten und Ausflüge. Schulbesuche stehen an erster Stelle, aber auch die Teilnahme an einer Bandprobe, Museumsbesuche sowie Sport und Theater stehen auf dem Plan. Der erste Besuch führte die Gäste in die KiTa Kirschenstraße, die sich regelmäßig für Yaa Soma engagiert. Die Kinder haben sich sehr über den Besuch der afrikanischen Gäste gefreut und diese mit vielen Fragen in Beschlag genommen. Im Sozialzentrum wurden die beiden Herren freundlich eingekleidet und in der Vesperstube kamen einige Yaa Soma Mitglieder mit den burkinischen Freunden zum Mittagessen zusammen. Auch dem Laden mit Herz wurde ein Besuch abgestattet. Bei Makerspace wurde vorbeigeschaut, um sich noch einmal für die großzügige Spende für Baumaterial zu bedanken.

Der Freundeskreis Yaa Soma ist über die Grenzen von Viernheim hinaus bekannt. So war die Gruppe auch in die Grundschule nach Altneudorf im Odenwald eingeladen, um dort mit den Schülern der ersten bis vierten Klasse einen Vormittag zu gestalten. Hier wurde afrikanisch gesungen und getanzt, ein Märchen aus Afrika gelesen. Auch wurde kräftig getrommelt und dann in vielen kleinen Gruppenarbeiten die deutschen Märchen behandelt. Die beiden engagierten Lehrer interessierten sich sehr für die Unterrichtsmethoden an unseren Schulen und nehmen viele Ideen mit nach Hause. Zum Ende des Schultages wurde Yaa Soma ein Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro übergeben, die bei einem Spendenlauf vor den Sommerferien von den Kindern erlaufen worden sind. Davon können in Burkina wieder rund 25 Schulbänke angeschafft werden und viele Kinder können bequemer sitzen und lernen.

Über Projekte austauschen

Ein wichtiger Aspekt der gegenseitigen Besuche ist es, die gemeinsam ins Leben gerufenen Projekte der Schulbankaktionen, Schulspeisung und Schulgärten zu evaluieren und sich über Bedarf und Realisierung auszutauschen. In diesem Zusammenhang gab es auch ein Vorbereitungstreffen mit der neunköpfigen Reisegruppe, die im Januar nach Burkina reisen wird. Es folgen noch eine Reihe von Schulbesuchen, eine Vernissage im Weltladen, ein Gottesdienst und einiges mehr. red

