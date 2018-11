Viernheimer bevorzugt

Viernheim.Die Anmietung des Viernheimer Grillhauses für die Buchungssaison 2019 (1. März bis 30. November) startet für die Viernheimer Einwohner, Vereine und ortsansässige Firmen am Montag, 3. Dezember. Buchungen sind an diesem Vormittag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr nur bei persönlicher Vorsprache und unter Vorlage des Personalausweises im Kommunalen Freizeit- und Sportbüro (Adresse: Am Neuen Markt 6) möglich.

Ab 14 Uhr können Buchungen auch telefonisch vorgenommen werden. Aufgrund einer städtischen Großveranstaltung im Familiensportpark West mit Auswirkung auf das Grillhaus ist an folgenden Terminen keine Anmietung möglich: Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September. Eine Anmietung durch Viernheimer Einwohner für auswärtige Mieter aller Art ist nicht möglich. Maßgeblich für die Anmietung sind der Wohnsitz des Veranstalters in Verbindung mit dem Veranstaltungszweck.

Alle auswärtigen Interessenten können das Viernheimer Grillhaus ab Mittwoch, 2. Januar, ab 8.30 Uhr persönlich oder telefonisch buchen. Eine Anmietung per E-Mail geht nicht. Ansprechpartnerin für die Buchung ist Alexandra Busalt. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 06204/98 83 45. red

