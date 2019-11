Viernheimer bevorzugt

Viernheim.. Die Anmietung des Viernheimer Grillhauses für die Buchungssaison 2020 – 1. März bis 30. November – startet für die Viernheimer Einwohner, Vereine und ortsansässige Firmen am Montag, 2. Dezember. Darauf macht die städtische Presse- und Informationsstelle aufmerksam. Buchungen sind an diesem Vormittag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr nur bei persönlicher Vorsprache und unter Vorlage des Personalausweises im Kultur- und Sportamt im Rathaus (Zimmer 18) möglich. Ab 14 Uhr können Buchungen dann auch telefonisch vorgenommen werden. Aufgrund einer städtischen Großveranstaltung im Familiensportpark West sind laut Stadtverwaltung die Termine Samstag, 5. September, und Sonntag, 6. September, nicht verfügbar.

Alle auswärtigen Interessenten können das Grillhaus ab Donnerstag, 2. Januar, 8.30 Uhr, persönlich oder telefonisch buchen. Eine Anmietung per E-Mail ist nicht möglich. Für Rückfragen steht Diana Wäsch vom Kultur- und Sportamt unter der Rufnummer 06204/98 82 19 zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.11.2019