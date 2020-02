Viernheimer Duo gewinnt Mixed-Wettbewerb

Viernheim.Die Serie der Badischen Landesmeisterschaften wurde auf den Bahnen in Ludwigshafen fortgesetzt. Dort wurde der Mixed-Wettbewerb ausgetragen und von 30 Paaren gespielt. Die Zwischenrunde erreichten 16 Paare, die in weiteren sechs Spielen die sechs Finalisten ermittelten. Aus den Reihen des USC waren fünf Paare und sechs weitere mit USC-Beteiligung auf den Bahnen.

In der Vorrunde schieden drei Paare des USC beziehungsweise mit Beteiligung bereits aus. In der Zwischenrunde ereilte dieses Schicksal auch Laura Bahm/Herbert Geiger (USC/KV Karlsruhe) mit insgesamt 5492 Pins, Martina Kolbenschlag/Uwe Kolbenschlag mit 5428 Pins, Nicole Blase/Oliver Blase (USC/TSV Mannheim) mit 5404 Pins, Jana Strauß/Oliver Stamm (TSV Mannheim/USC) mit 5233 Pins Denise Rohr/Robert Schroth mit 5128 Pins und Sandra Michel/Frank Michel mit 506 Pins. Das Finale erreichten die Viernheimerin Brigitte Gärtner mit Peter Thüry (TSV Mannheim) mit dem fünften Tabellenplatz und 5559 Pins sowie Stefanie Oellien/Peter Blaesing als Tabellenführer mit 5765 Pins.

Finaleinzug verwehrt

Während Brigitte Gärtner/Peter Thüry im Viertelfinale nach zwei Spielen ausschieden, warteten Stefanie Oellien/Peter Blaesing im Halbfinale auf Saskia Kohler/Daniel Thüry (BV Heidelberg/TSV Mannheim), die Sieger des Viertelfinales, denen sie mit zwei gewonnenen Halbfinalspielen den Einzug in das Finale verwehrten. So standen Stefanie Oellien/Peter Blaesing gegen die zweiten Sieger des Halbfinales Jeanette Wenzke/Christopher König (BSV Mannheim) im Finale. In der entscheidenden Runde gewannen Stefanie Oellien/Peter Blaesing das erste Spiel mit 248:174 Pins, das zweite Spiel endete einem Remis mit 223:223 Pins und erforderte ein Roll Off. Auch das konnten Stefanie Oellien/Peter Blaesing mit 49:28 Pins für sich entscheiden und sicherten sich die Badische Meisterschaft. Im Spiel um den dritten Platz besiegten Saskia Kohler/Daniel Thüry das Mixed-Paar Cornelia Pissarczyk/Christinan Seyfferle nach zwei Spielen mit 541:517 Pins. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.02.2020