Viernheimer Erfolg, 1000 Euro Kosten im Monat

Zu „Vermiete doch an die Stadt: 213 Menschen finden eine Bleibe“ und Kommentar “Viernheimer Erfolg“, „SHM“ vom 11. September

„Vermiete doch an die Stadt“ ist nach Aussage der Stadt nicht nur eine Erfolgsstory, sondern auch noch das „preiswerteste Projekt zur Wohnraumbeschaffung“. Das klingt so gut, dass sogar der journalistische Kollege Martin Schulte euphorisiert mit einem lobpreisenden Artikel und mit einem diesen noch verstärkenden Kommentar den Verantwortlichen der Stadt die Schultern wund klopft und das Modell als „konkurrenzlos preisgünstig“ darstellt.

1000 Euro je Monat für 67 Wohnungen und 213 Personen lassen tatsächlich vermuten, dass hier der dritte Ehrlich-Brother mit unglaublicher Magie am Werk ist. Aber wir sind ja nicht in Vegas, sondern in Viernheim, auch wenn beides mit V beginnt. Und so lohnt sich bei dem wahnsinnig lukrativen Geschäftsmodell dann doch ein näherer Blick und zeigt, die 1 000 Euro je Monat sind das, was der Stadt an Belastung verbleibt, der Rest kommt vom Jobcenter. Das macht natürlich einen gigantischen Unterschied: Das eine wird also direkt über die mehrfach und zigfach erhöhte Grundsteuer, das andere indirekt über individuelle Steuern und Abgaben entrichtet, was im Zweifel für den belasteten Bürger keinen Unterschied macht.

Viernheims Verantwortliche lassen sich feiern und andere bezahlen. Das ist leider dann doch keine Magie und gewinnt auch keinen Preis für Innovation, sondern ist gängige Praxis bei vielen Politikern in Deutschland. Wir sind begeistert!

