Viernheimer erkunden Ostfriesland

Anzeige

Viernheim.Zwei Jahre ist es her, dass der Jahrgang 47/48 überlegte, wohin die Jubiläumsfahrt gehen sollte. Und jetzt war es jetzt soweit: Die Reise ging nach Osfriesland, wo Waltraud und Peter Jungwirt einige Jahre gelebt hatten. Diese hatten auch den Reiseplan ausgearbeitet und unterwegs wirkten sie als Reiseleiter mit vielen Informationen und Erlebnissen aus ihrer Ostfriesen-Zeit. Nach einer ruhigen, circa acht Stunden dauernden Fahrt kamen die 42 Teilnehmer in ihrem Hotel in Emden an. Nach dem Drei-Gänge-Abendessen ging es bei sommerlichen Temperaturen gleich auf einen kleinen Spaziergang durch das Gebiet „Am Neuen Delft“ über die Eisenbahnbrücke zum Hafentor, Ratsdelft, „Otto-Huus“, Rathaus und zurück zum Hotel. Anders als geplant blieb es leider aufgrund der hohen sommerlichen Temperaturen auch bei diesem einzigen gemeinsamen Spaziergang in Emden.

Bootsfahrt durch Emder Grachten

Der zweite Tag begann morgens bei Sonnenschein mit einer von der Tourist-Info begleiteten Busfahrt „Emden und mehr“. Die Fahrt führte unter anderem zur Kesselschleuse, zur PKW-Verladung im Auto-Port, zum Schöpfwerk an der Knock, zu einem kurzen Besuch im Warfendorf Rysum mit der ältesten bespielbaren Orgel Europas in der Kirche und endete mit einer kurzen Mittagspause an einem Fischimbiss an der Emder Ratsdelft. Am Nachmittag stand eine zweistündige Boostfahrt durch die Emder Grachten an. Ein „Viernheimer Abend“ mit Vorträgen machte den Tag rund.

Werftbesichtigung

Ein zweistündiger Besuch der Meyer-Werft stand am nächsten Tag auf dem Programm. Dabei wurde die Gruppe von einer schlagfertigen Gästeführerin durch das 2015 erneuerte Besucherzentrum geführt. Im großen Baudock (504 Meter lang und 60 Meter hoch), das von der Besuchergalerie eingesehen werden kann, wird zur Zeit die „AIDAnova“ für 5200 Passagiere und 1650 Mann Besatzung gebaut. Im August wird sie ausgedockt und im September zum Endausbau nach Eemshaven überführt werden.