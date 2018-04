Anzeige

viernheim.Kürzlich fanden die German Open in München statt, ein Qualifikationsturnier im Kickboxen für die Europameisterschaften in Maribor/Slowenien. Die Viernheimer Kickboxer zeigten, dass sie sich auch auf internationaler Ebene nicht verstecken müssen. Die Athleten waren technisch und physisch top vorbereitet und starteten in den Disziplinen Pointfight, Leichtkontakt sowie Kick Light.

Im Pointfight gingen an den Start: Deemay Dechant, Julian Katke, Pascal Mathias und Celine Kamuff. Deemay zeigte im ersten Kampf klar, warum sie nach München gekommen ist. Sie ließ ihrer Gegnerin keine Chance, richtig in den Kampf zu kommen, und gewann deutlich ihr erstes Duell. Im Halbfinale ging sie taktisch genauso vor und kickte ihrer Gegnerin dreimal zum Kopf. Diese wurde jedoch immer stärker und konnte zwei Sekunden vor Schluss noch den Ausgleichstreffer setzen. In der Verlängerung verlor Deemay mit einem Punkt Unterschied und landete somit am Ende auf dem dritten Platz. Julian ist mittlerweile in der Elite Class angekommen, das bedeutet, er hat seinen Newcomerstatus verloren. Hier konnte er mit seinen Gegnern mithalten. Am Ende entschied nur ein Punkt über Sieg und Niederlage, und somit flog er aus dem Turnier. Pascal hatte ebenfalls den Newcomerstatus verloren und kämpfte in der heiß begehrten Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm. Er fand jedoch kein Konzept gegen seinen erfahrenen Gegner und musste auch frühzeitig aus dem Turner ausscheiden. Auch Celine konnte letztendlich keine eindeutigen Treffer setzen und schied darauf hin auch aus dem Turnier aus.

Schwerer K. o. für Dirk Dechant

Im Leichtkontakt kämpften Sami Jakob, nochmals Celine Kamuff sowie Dirk Dechant. Sami, im Finale angekommen, bekam es mit einem Österreicher zu tun, der nur kickte. Er ließ sich darauf ein und kickte munter mit. Er vergaß jedoch, hierbei auch seine Hände einzusetzen, und musste sich am Ende geschlagen geben. Somit landete er verdient auf Platz zwei. Celine konnte sich im Halbfinale nicht gegen eine stark kämpfende Schweizerin durchsetzen. Für sie war es ihr zweites Turnier, indem sie Leichtkontakt gekämpft hat. Am Ende erreichte sie den dritten Platz. Dirk hatte das Finale in der Master Class erreicht. 13 Sekunden vor Schluss passte er einen Moment nicht auf und musste einen schweren K. o. hinnehmen. Somit landete er am Ende verdient, aber deutlich gezeichnet auf dem zweiten Platz.