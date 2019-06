Viernheimer Handballfreunde genießen Spargel und Wein

Viernheim.Traditionell nehmen die Viernheimer Handballfreunde an der Obst-Spargel-Weinwanderung rund um Erpolzheim teil. Knapp 100 Viernheimer machten sich dafür auf den Weg in die Pfalz. Natürlich war auch in diesem Jahr das Weingut von Gunter Koob wieder der Start- und Treffpunkt für die große Delegation aus Südhessen. Auf dem Weingut angekommen, nutzten die meisten Ausflügler die Gelegenheit, um sich für die bevorstehende Tour zu stärken. Die Viernheimer teilten sich in kleinere oder mittlere Wandergruppen auf, um die 6,5 Kilometer lange Rundstrecke zu erkunden. Auf dem Weg durch blühende Obsthaine und Weinberge gab es viele Anlaufstellen, um allerhand Köstlichkeiten mit Spargel, mit Obst und natürlich auch das eine oder andere Gläschen Wein zu probieren. Der Vereinsausflug des Handball-Fördervereins Viernheim wurde von allen Beteiligten wieder als ausgesprochen gelungen bezeichnet. su (Bild: usler)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.06.2019