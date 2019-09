Viernheimer holen zwei Titel

Viernheim.Beim Herbstsportfest des LC Olympia Lorsch, bei dem auch die Kreismeisterschaften im Diskuswurf ausgetragen wurden, haben sich in zwei Altersklassen Athleten des TSV Amicitia den Titel gesichert. Rebecca Stuth erzielte mit 36,62 Metern die Tagesbestweite der Frauen und ihre eigene Saisonbestleistung. Sie erreichte damit in der hessischen Bestenliste den neunten Rang. Im Kugelstoßen stieß Stuth die Kugel 11,46 Meter weit und sicherte sich damit ihren zweiten Tagessieg.

Raphael Botta gewann den zweiten Kreismeistertitel der Viernheimer an diesem Tag. Mit 28,87 Metern lies er seine Konkurrenten der Altersklasse M13 hinter sich. Zudem übersprang er im Hochsprung 1,36 Meter und siegte damit vor seinem Trainingskameraden Luis Heimberger. Dieser überquerte ebenfalls 1,36 Meter und stellte eine neue persönliche Bestleistung auf. Aufgrund der höheren Anzahl an Fehlversuchen musste er sich jedoch mit Rang zwei zufriedengeben. Den Weitsprung gewann Heimberger mit der Tagesbestweite von 3,89 Metern. Tobias Kumb siegte im Weitsprung der M12 mit einer Weite von 4,10 Metern und im Kugelstoßen mit gestoßenen 7,40 Metern. Mit der drei Kilo schweren Kugel verbesserte er zudem seine persönliche Bestmarke. In beiden Disziplinen platzierte sich Luca Kohl genau hinter Kumb. Mit der Kugel gelang ihm ebenfalls eine neue Bestleistung mit 5,88 Metern. Im Weitsprung landete er in seinem besten Versuch bei 3,82 Metern.

In der W13 wurde Katharina Werner im Weitsprung mit 3,47 Metern Dritte und im Kugelstoßen mit Bestweite und 6,77 Metern Zweite. Nina Stöhr gewann in der W12 sowohl den Hochsprung mit 1,24 Metern als auch den Weitsprung. Hier landete Stöhr in ihrem besten Versuch bei 3,92 Metern. Alesia Gojani wurde mit 3,86 Metern Zweite. Im Kugelstoßen erreichte sie mit 5,66 Metern einen neuen Rekord und holte sich den Tagessieg. Bei den Männern startete Maximilian Lindermann im Hochsprung. Er überquerte 1,56 Meter und gewann damit ebenfalls die Tageswertung. In der weiblichen Jugend U20 trat Katharina Hoock im Weitsprung an. Aus verkürztem Anlauf gelangen ihr im besten Versuch 4,82 Meter. cm

