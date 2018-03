Anzeige

Werner Busalt von der Sänger-Einheit geht sogar schon seit 70 Jahren zu den Singstunden und ist immer noch von seinem Hobby begeistert: „Bei der ersten Probe war ein 85-Jähriger mit dabei. Da dachte ich: Respekt, das machst du auch einmal.“ Mittlerweile ist er 89 Jahre alt, hat sein Vorbild also längst überholt. Das schönste Erlebnis mit dem MGV hatte Busalt in Rom: „Damals haben wir mit einer Chorgemeinschaft im Petersdom singen dürfen.“

Auf ein halbes Jahrhundert als Sänger kann Karl-Heinz Brechtel von der Sänger-Einheit zurückblicken: „Es war in den wilden 68ern, bewegte Zeiten also. Ich war stolz, endlich zu den Älteren zu zählen und die Singstunden im Ratskeller sind mir noch heute in guter Erinnerung“. Philipp Ringhof vom MGV 1846 Viernheim ist seit 65 Jahren aktiv, konnte an der Veranstaltung allerdings nicht teilnehmen. Dieses Jahr war die Sänger-Einheit Viernheim Ausrichter der traditionsreichen Veranstaltung. Das Bürgerhaus lieferte den passenden Rahmen. Neben den zahlreichen Redebeiträgen gab es auch Abwechslung musikalischer Art. Der Chor der Sänger-Einheit zeigte seine Vielfalt bei Stücken wie „My Lord For The Morning“, dem „Räuberlied“ von Franz Schubert, „Swing Low“ und der „Walpurgisnacht“. Mächtig Applaus gab es auch für das Instrumentalduo Lily Nagaosa (Flügel) und Robert Lovasich (Querflöte).

Wolfgang Haas aus dem Vorstand der Sänger-Einheit konnte zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen, darunter den Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Meister, den Landrat Christian Engelhardt, Bürgermeister Matthias Baaß und den Kreistagsvorsitzenden Gottfried Schneider. Haas hob bei dieser Gelegenheit die intakte Viernheimer Chorlandschaft mit einem sehr aktiven Frauenchor und drei nicht minder engagierten Männerchören hervor: „Wir helfen uns immer mal wieder und sind beim Stadtfest sogar gemeinsam vertreten.“

„Das sind beeindruckende Zahlen, auch weil sich dahinter nicht nur das Singen verbirgt, sondern auch viel soziales Engagement“, lobte Engelhardt. Baaß war auf seine Chöre besonders stolz: „Der Männergesangverein 1846 baut gerade ein neues Vereinsheim. Von Zukunftsangst also keine Spur“.

