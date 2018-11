Viernheimer Leistungskurve geht nach oben

Mannheim.Der TSV Amicitia befindet sich in der Fußball-Kreisliga Mannheim weiter im Aufwind. Nach drei Spielen ohne Niederlage und sieben Punkten gewann Viernheim auch das Kellerduell beim MFC Phönix Mannheim. Der 3:1 (1:0)-Erfolg war verdient und hätte eigentlich deutlich höher ausfallen müssen. Einmal mehr wucherten die Südhessen aber mit ihren Torchancen und ließen die biederen Hausherren lange Zeit auf einen Teilerfolg hoffen.

Durch diesen Auswärtssieg ist das junge Team von Trainer Uwe Beck auf den zehnten Platz geklettert. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt dennoch nur drei Punkte. In der Kreisliga Mannheim geht es also weiter eng zu, sowohl was das Meisterschaftsrennen angeht wie auch der Kampf um den Klassenerhalt.

Auf jeden Fall befinden sich die Südhessen auf einem guten Weg, denn nicht nur die Formkurve zeigt nach oben, es wurde zuletzt auch fleißig gepunktet. Geblieben ist aber die mangelhafte Chancenverwertung, denn mit etwas mehr Konzentration und Präzision hätte man durchaus häufiger jubeln können.

Timo Endres schoss die Gäste schon nach 15 Minuten in Führung. Er profitierte dabei von der schönen Vorarbeit von Thomas Sturn. Danach wurden aber zahlreiche Möglichkeiten vergeben. Auch das 0:2 kurz nach der Pause durch den Kopfball von Timothy Wellenreuther konnte den Viernheimer Anhang noch nicht beruhigen – Trainer Beck schon gar nicht.

Als den Mannheimern durch Besnik Beljuli (54.) der Anschluss gelang, weil die Gästeabwehr zu sorglos agierte, begann kurzzeitig das Zittern. Bei zahlreichen Gegenstößen hätten die Blaugrünen den Deckel auf die Partie machen können. Aber erst der Treffer zum 1:3 durch Arber Ramosaj (69.) sorgte für Erleichterung. Phönix rannte danach weiter kopflos an, auf der Gegenseite wurden Einschussmöglichkeiten am laufenden Band vergeben. Mehrfach standen die Gästestürmer frei vor Phönix-Keeper Chris Liebe oder gar vor dem leeren Tor, brachten das Leder aber einfach nicht mehr über die Linie. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018