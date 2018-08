Viernheimer Mannschaften suchen die Erfolgsspur

Viernheim.Zwei Heimniederlagen zum Auftakt, die beiden Viernheimer A-Ligisten TSV Amicitia II und SG Viernheim legten am vergangenen Wochenende einen missglückten Saisonstart hin. Die Reserve der Blaugrünen kam gegen die Spvgg. Ilvesheim mit 0:9 deutlich unter die Räder, und die Orangenen kassierten gegen Neuling DJK Feudenheim eine 1:2-Schlappe.

Deshalb muss am zweiten Spieltag unbedingt ein Erfolgserlebnis her, auch wenn es am Ende nur ein Unentschieden ist. Der TSV Amicitia hat am Sonntag (15 Uhr) bei der DJK Feudenheim allerdings eine schwierige Auswärtsaufgabe zu bewältigen. Etwas einfacher könnte es dagegen die SG Viernheim haben, die am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Hemsbach zu Gast ist.

SG Hemsbach II – SG Viernheim: Die Orangenen hatten zuletzt nicht das nötige Glück auf ihrer Seite. An der Bergstraße muss aber gepunktet werden. Die Gastgeber sind denkbar schlecht in die Saison gestartet und beim ASV Feudenheim deutlich mit 2:7 unter die Räder gekommen.

Da dürfte nicht viel Selbstvertrauen vorhanden sein. Diese Tatsache wollen die Südhessen ausnutzen und mit einem Erfolgserlebnis die Heimreise antreten.

Das Trainergespann Werner Brockenauer/Markus Sittardt wird wohl einige personelle Veränderungen vornehmen und auch an der Taktik arbeiten. Am Ende muss für die Viernheimer aber ein Erfolgserlebnis heraus springen.

DJK Feudenheim – TSV Amicitia Viernheim II: Deutlich schwieriger ist die Aufgabe am Sonntag (15 Uhr) bei der DJK Feudenheim für die Reserve des TSV Amicitia. Das Debakel vom Vorsonntag dürfte noch nicht aus den Köpfen der Spieler und Verantwortlichen verschwunden sein.

„Unter der Woche hat es doch viel zu besprechen gegeben. Einige Akteure haben nicht so agiert, wie das vorgegeben war“, will Trainer Karsten Welle das Übel gleich bei der Wurzel packen. Das gleich fünf Spieler fehlen, macht die Aufgabe beim Aufsteiger aber nicht leichter. Miguel Angelo Ferreira Maurizio war wegen Meckerns mit gelb-rot vom Platz geflogen und wird ebenso fehlen wie Niklas Falkenstein, Kristian Krastev, Leon KLinke und Marc Leoniak, die gegen Ilvesheim verletzt ausgewechselt werden mussten.

Die DJK Feudenheim ist am vergangenen Sonntag mit dem 2:1-Erfolg bei der SG Viernheim perfekt in die erste Saison in der A-Klasse gestartet und möchte die Euphorie nach der Meisterschaft natürlich gerne aufrechterhalten.

DJK-Trainer Wolfgang Jantz setzt weiter auf Flexibilität und lässt sowohl mit Dreier- als auch mit Viererkette agieren. Dazu kommt der Teamgeist, der sich in den vergangenen Monaten gebildet hat. Das könnte ausreichen, um einen weiteren Sieg zu feiern. JR

