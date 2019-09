Viernheimer Pleiten

Viernheim.Die Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A II hatten nicht viel zu melden. Die SG Viernheim schwächte sich im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer SKV Sandhofen durch einen Platzverweis selbst, damit endete die Serie von drei Siegen. Die Reserve des TSV Amicitia wurde zur Schießbude, kassierte beim MFC Phönix eine deftige 1:9-Schlappe und gerät schon jetzt in den Abstiegstrudel.

SG Viernheim – Sandhofen 1:3 (1:1)

Die Orangenen erwischten gegen den Titelanwärter aus Mannheim den besseren Start und kamen durch Abdelkarim Lebsirs verwandelten Elfmeter zur 1:0-Führung (16.). Danach verlief die Partie ausgeglichen, beide Teams hatten gute Möglichkeiten. In der 40. Minute flog Abwehrchef Sascha Leitz bei den Hausherren mit Gelb-Rot vom Platz und Mike Pfeiffer markierte nur wenige Sekunden später den Ausgleichstreffer zum 1:1.

SG-Trainer Ümit Erdem hatte mit Leitz und Jörg Brückmann von Beginn an zwei Routiniers aufgeboten, brachte zur Pause mit Perica Plavcic einen weiteren Spieler der alten Herren. In Unterzahl beschränkten sich die Südhessen darauf, die Gäste in Schach zu halten und das Unentschieden zu verteidigen. Das gelang aber nicht, denn Sandhofen verfügt über mehrere torgefährliche Offensivkräfte. Zlatko Mikic (65.) brach mit seinem Treffer zum 1:2 schließlich den Bann. Kurz darauf machte Dennis Schäfer (71.) alles klar.

Phönix – TSV Amicitia II 9:1 (2:1)

Tore satt gab es im Herzogenried-Stadion des MFC Phönix. Bis zur Pause konnten die stark ersatzgeschwächten Südhessen noch mithalten, gerieten danach aber unter die Räder. Trainer Amir Nur hatte nur einen Ersatztorhüter auf der Auswechselbank, konnte also nicht auf die schwindenden Kräfte reagieren. Die Führung der Hausherren durch Amer Nuhic glich Patrick Bawoll aus, noch vor dem Pausenpfiff brachte Besnik Beljuli sein Team aber erneut in Führung. Andy Heiser (47.), Valon Vocaj (60./63./71.), Besnik (65.) und Nelson Ibeh (78./84.) sorgten für das Mannheimer Schützenfest. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 23.09.2019