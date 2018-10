Viernheimer Siedler im Zug der Nostalgie

Viernheim.Insgesamt 49 Siedler und Freunde fanden sich zum diesjährigen Herbstausflug der Siedlergemeinschaft Viernheim am OEG-Bahnhof in Viernheim ein. Mit der „Sixty“, einer historischen Straßenbahn aus den sechziger Jahren, ging es bei herrlichem Herbstwetter auf eine rund fünfeinhalb stündige Rundfahrt.

Die kurzweilige und abwechslungsreiche Fahrt führte über die SAP-Arena bis nach Bad Dürkheim und hinterließ viele Eindrücke. Auf dem Rückweg war der letzte Halt am Mannheimer Hauptbahnhof. Es folgte eine Stadtrundfahrt durch Mannheim, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss, dem Wasserturm und dem Marktplatz. Danach ging es zurück zum Ausgangspunkt Viernheim. Während der Fahrt gab es einen reichhaltigen Imbiss und ein vielfältiges Angebot an Getränken.

Die Ausstattung des „Sixty“ begeisterte sofort beim Einsteigen, erinnerte viele an ihre Kindheit und frühe Jugend und verbreitete eine angenehme Atmosphäre von Nostalgie. Zurück in Viernheim, ließ die Gruppe den Tag im Vereinslokal „Ionion“ bei griechischen und deutschen Spezialitäten ausklingen. red

