Viernheim.Die Viernheimer Triathleten waren beim 23. EWR-Triathlon in Lampertheim kaum zu schlagen. Gleich im ersten Rennen der Schüler B über die Distanzen 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und ein Kilometer Laufen gab es das erste Edelmetall zu bejubeln. In der weiblichen Konkurrenz setzte sich Tabea Bannert mit großem Vorsprung durch und lief zu ihrem ersten Sieg in einem Triathlon-Rennen.

Die Jungs setzten im gleichen Rennen noch einen drauf und fuhren einen Dreifachsieg ein. Platz eins ging an Niklas Schmitt, über Rang zwei freute sich Paul Birkenbihl, und Julius Zengi wurde Dritter. Ähnlich erfolgreich ging es bei den Schülern A weiter, die schon die doppelten Distanzen zurückzulegen hatten. Jette Müller und Caera Campbell sicherten sich die Plätze zwei und drei und lagen nicht weit hinter dem erstplatzierten Mädchen. Ebenfalls die Plätze zwei und drei belegten Janik Schmitt und Robin Görlach bei den Jungs. Robin erhielt allerdings eine einminütige Zeitstrafe, ohne die er um den Sieg mitgelaufen wäre.

Bei der Jugend B mit den gleichen Distanzen konnte sich Sophia Stößer vor ihrer Teamkameradin Raja Neumann den Tagessieg sichern und ließ in einem starken Rennen auch fast alle Jungs hinter sich. Nur Teamkollege Moritz Göttler, der in allen Disziplinen die beste Zeit hatte, war schneller. Der Sieger setzte sich vor David Münch durch, der auf Platz zwei landete. Für das Bild des Tages sorgten Caera und ihre Schwester Elli Campbell, die die Laufstrecke zusammen absolvierten und völlig entkräftet Hand in Hand ins Ziel liefen.