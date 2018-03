Viernheimer Sportler erfolgreich

Anzeige

Felix Schmitt musste in der Altersklasse M11 1250 Meter laufen. Er überquerte die Ziellinie nach 5:01 Minuten als erster. Sein Bruder Henrik Schmitt siegte in der Altersklasse M16. Er lief eine Strecke von 1830 Metern. Allerdings gab es in seinem Lauf Probleme mit der Zeitmessanlage, so dass die Auswertung nur nach dem Einlauf erfolgte.

Annika Leineweber, W15, und Kim Kärner, W12, mussten die gleiche Strecke laufen. Leineweber siegte in 7:28 Minuten, Kärner sicherte sich in 8:40 Minuten den Meistertitel.

Besonders erfreulich war es, dass auch wieder viele Eltern an den Crossmeisterschaften teilgenommen haben. Die Langstrecke der Frauen hatte eine Länge von 4850 Metern zurückzulegen. Elena Fast siegte in der Altersklasse W35 in 30:50 Minuten. Ihr Mann Andreas Fast lief die Langstrecke der Männer von 7250 Metern in 35:49 Minuten. Damit gewann er die Wertung der M35.

In der Altersklasse M40 siegte Frank Heimberger in 41:11 Minuten. Wolfgang Schmitt wurde in 37:58 Minuten Kreismeister in der M45. Zusammen mit Sigmund Botta gewannen sie zudem die Mannschaftswertung der M40/45.

Ryszard Lehnert, Stefan Bugert und Alexander Kumb sicherten sich ebenfalls einen Mannschaftstitel. Sie wurden Kreismeister in der Altersklasse M50/55. Ryszard Lehnert sicherte sich zudem in 37:12 Minuten den Einzeltitel in der M50. cm

Info: Alle Ergebnisse unter leichtathletik-viernheim.de

