Viernheimer Sportler erfolgreich

Viernheim.Der Hessische Schwimmverband lud zu den hessischen Jahrgangsmeisterschaften ins Europabad nach Wetzlar ein. Mit Anna Lensker und Hussam Alhazouri konnten sich zwei Viernheimer Schwimmer im Laufe der vergangenen Saison für diesen prestigeträchtigen Wettkampf qualifizieren. Die beiden Sportler vertraten den Viernheimer Schwimmverein bestens bei den Titelkämpfen.

Anna Lensker ging während der Wettkampftage insgesamt fünfmal an den Start. Die 50-Meter-Strecke absolvierte sie je einmal in Freistil, Rücken und Schmetterling. Zusätzlich nahm sie sich noch der 100-Meter-Strecke in Freistil und Schmetterling an. Viermal gelang es ihr, sich unter den besten Zehn ihrer Altersklasse 2000/2001 zu platzieren.

Hussam Alhazouri, ebenfalls in der Altersklasse 2000/2001, ging nur über die 200 Meter Schmetterling an den Start. Erfreulicherweise gelang es Alhazouri jedoch, prompt den zweiten Platz in seiner Altersklasse zu erreichen. In einer Zeit von 02:44,60 Minuten ließ er die Konkurrenz hinter sich und konnte sich anschließend über seinen verdienten Erfolg freuen. Wieder einmal gelang es somit dem Viernheimer Schwimmverein, einen erfolgreichen Saisonabschluss bei den hessischen Jahrgangsmeisterschaften zu feiern. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019