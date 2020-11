Viernheimer Stadtwerke montieren Weihnachtsbeleuchtung

Viernheim. Wegen der Corona-Pandemie wird die bevorstehende Adventszeit anders ablaufen als gewohnt. So wurden der Weihnachtsmarkt auf dem Rovigoplatz und viele Vereinsfeiern längst abgesagt. Gleichwohl gibt es Dinge, auf die die Menschen trotz der angespannten Lage nicht verzichten müssen - und für eine angemessene Stimmung sorgen. So bringen die Geschäftsleute in der Innenstadt nach und nach vorweihnachtlichen Glanz in ihre Schaufenster, und auch die Straßenbeleuchtung wird schon bald die Blicke der Passanten auf sich ziehen.

In der Fußgängerzone wird gerade der Festschmuck montiert. Mitarbeiter der Stadtwerke setzen den Straßenlaternen mit den großen Lichtersternen gewissermaßen die Krone auf. Dabei ist der technische Aufwand einmal mehr sehr gering, denn die neu aufgestellten Straßenlaternen können als Halterung genutzt werden. Auf diese Masten werden die gut 50 Sterne mit den Leuchten aufgesetzt. Die weihnachtlichen Leuchtkörper beziehen ihren Strom übrigens direkt von den Laternen, so dass keine zusätzlichen Leitungen gelegt werden müssen.

Gewinnspiel der Citygemeinschaft

Die Viernheimer Stadtverwaltung überlegt derweil, wie sie mit weiteren Aktionen der Innenstadt ein noch weihnachtlicheres Ambiente geben kann. Auch die Citygemeinschaft möchte nicht ganz auf ihre Aktivitäten in der Adventszeit verzichten. „Leider mussten wir die Aktion Nikolausstiefel absagen, die sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit erfreut hat. Unser Weihnachtsgewinnspiel findet in Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderung aber wieder statt“, betont Christine Bugert vom Vorstand. JR

