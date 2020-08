Viernheimer Starter vorne platziert

Viernheim.Das Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins (RuF) bot am Wochenende hochkarätigen Sport, allerdings fiel die Veranstaltung etwas kleiner als gewohnt aus. „In den vergangenen Jahren waren täglich bis zu 1500 Zuschauer auf unserer Anlage. Diesmal mussten wir die Zahl unserer Gäste auf 250 begrenzen und deshalb leider auch Besucher nach Hause schicken“, sagte der Hygienebeauftragte des RuF, Peter Lamberth. Von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stark betroffen war der Gastronomiebetrieb, der diesmal nur ein kleines Angebot präsentierte.

Vorstandsmitglied Lamberth lobte ausdrücklich die zahlreichen Helfer, die Teilnehmer und die Reitsportfreunde: „Sie haben sich alle an die Vorschriften gehalten. Hervorragend war auch die Kooperation mit dem Ordnungsamt der Stadt Viernheim, mit dem im Vorfeld das Konzept ausgearbeitet wurde.“

Die Prüfungen selbst verliefen reibungslos und boten abwechslungsreichen Pferdesport. Unter den Siegern und Bestplatzierten waren auch wieder einige Viernheimer Starter zu finden. Johannes Mader siegte auf Liedy im Springen der Klasse M*. In der Springprüfung Klasse L schaffte Amy Helfrich von der Reitgemeinschaft Viernheim das Kunststück, mit PSS Can und Fiorello die Plätze eins und zwei zu belegen. Celine Frieß verpasste auf Tönne in der Springprüfung Klasse S* knapp den Sieg, landete hinter Richard Vogel vom RV Mannheim mit Carlchen auf Platz zwei.

Spannende Fohlenauktion

Vogel, der beim Reitstall Herbert in Viernheim trainiert, siegte mit Carlchen auch in einem weiteren S-Springen und gab Bernd Herbert mit Conjack als Drittem das Nachsehen. Beim Springen der Klasse S** mit Stechen siegte Alexander Müller von der RSG RH Rhön mit Muse de Bourguignon. Anna-Maria Grimm mit Grace landete dabei auf einem hervorragenden vierten Platz.

Spannend war es auch bei der Fohlenauktion „Shooting Stars 2020“, bei der sich diesmal 27 talentierte Jungpferde dem fachkundigen Publikum präsentierten. Am teuersten war dabei der Hengst Manchester mit 18 000 Euro, der künftig auf einem Gestüt in Nordrhein-Westfalen stehen wird. Insgesamt wechselten Tiere im Gesamtwert von mehr als 200 000 Euro den Besitzer.

Vor dem abschließenden Springen der Klasse S** am Sonntagnachmittag stand eine besondere Ehrung für die Viernheimer Amazone Anna-Maria Grimm auf dem Programm. Der erfolgreichen Sportlerin wurde das Goldene Reitabzeichen verliehen. „Sie gehört in ihrer Altersklasse mittlerweile zur internationalen Spitze“, wies Peter Lamberth auf die zahlreichen Erfolge der Nachwuchsreiterin hin. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.08.2020