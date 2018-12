Viernheimer Sternsinger für Kinder in Peru

Filminsel

Streit um Macki Messer

Lars Eidinger, Tobias Moretti und Hannah Herzsprung sind in „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ zu sehen, der am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel läuft. Im August 1928 wird im Berliner Schiffbauerdamm ...