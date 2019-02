Viernheimer Talente verblüffen

Lampertheim/Viernheim.Seit 1965 zeigen Kinder und Jugendliche im Rahmen des Wettbewerbes „Jugend forscht“ ihr Talent beim Umgang mit den MINT-Fächern, also Inhalten aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Als am Samstag bei der BASF in Lampertheim der Bergsträßer Regionalentscheid ausgetragen wurde, demonstrierten die Schüler einmal mehr, dass dies nicht langweilig sein muss.

Sie verblüfften Jury und Besucher in der Chemiestraße mit zahlreichen spektakulären und innovativen Projekten. Auch diesmal gab es eine Unterteilung in „Jugend forscht“ deren Teilnehmer zwischen 15 und 18 Jahre alt waren und „Schüler experimentieren“, wo jüngere Forscher ihr Können zeigten.

Das Grundprinzip ist nach wie vor das Gleiche: Der interessierte Nachwuchs sucht sich seine Fragestellung selbst heraus und stellt dann Juroren aus den entsprechenden Fachbereichen die Ergebnisse vor. Die Bandbreite des Angebots erstaunte. Die Fans des Spiels „Vier gewinnt“ versammelten sich um einen Computer und versuchten ihr Glück. Der 14-jährige Finn Bender und Florian Meyer (15) vom Schuldorf Bergstraße aus Seeheim-Jugenheim schrieben ein PC-Programm, das Spieltaktiken beherrscht und selbstständig nutzt. Das Resultat war ein künstliches neuronales Netz nach biologischem Vorbild, das von vielen begeisterten Freiwilligen getestet wurde. Während von den 23 vorgestellten Projekten sieben aus Bensheim und gleich elf aus Seeheim-Jugenheim kamen, war Viernheim mit einem Team der Alexander-von Humboldt-Schule am Start.

Versuche mit Eisenoxidhydroxid

Das widmete sich einem aktuellen Thema: Wie wird Phosphat aus Abwasser entfernt? Es wurde getestet, ob Eisenoxidhydroxid, das als Abfallstoff bei der Trinkwassergewinnung anfällt, als Phosphatfällungsmittel geeignet ist. Was die Zehntklässler Tatjana Hofmann und Nico Grigorincic feststellten, war so vielversprechend, dass es jetzt vom Labor in die Feldforschung geht. Nächste Tests sollen in einer Kläranlage durchgeführt werden. Dafür gab es einen Sonderpreis: Die Viernheimer gewannen ein 14-tägiges Praktikum.

Sven Baszio von der Stiftung Jugend forscht betonte bei der Siegerehrung, dass der Wettbewerb nicht nur etwas für schulische Überflieger sei, „sondern für jeden der Spaß an Naturwissenschaften hat“. Michael Meister, CDU-Bundestagsabgeordneter und Bildungs-Staatssekretär, legte den Fokus auf den Fachkräftemangel in den naturwissenschaftlichen Berufen: „Jugend forscht weckt seit 54 Jahren die Begeisterung für Forschung und Wissenschaft und nicht selten mündet diese dann in die entsprechenden beruflichen Bahnen. Dies ist für uns von unschätzbarem Wert.“

© Südhessen Morgen, Montag, 25.02.2019