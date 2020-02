Viernheimer Teams leiden unter Personalmangel

Viernheim.Fast drei Monate sind vergangen, seitdem die Amateurteams des Fußballkreises Mannheim zuletzt um Punkte gespielt haben. An diesem Wochenende endet die Winterpause auch in der Kreisklasse A 2, in der Viernheim mit zwei Mannschaften vertreten ist. Während die Reserve des TSV Amicitia am Sonntag, 1. März, 13.20 Uhr, gegen den MFC Phönix Mannheim Heimrecht genießt, muss die SG Viernheim um 15 Uhr beim SKV Sandhofen antreten. Beide Trainer kämpfen derzeit mit Personalmangel.

TSV Amicitia 2 – MFC Phönix

Im Hinspiel gab es für die zweite Garnitur der Blau-Grünen in Mannheim eine deftige 1:9-Niederlage. Die neu formierte Mannschaft der Viernheimer hat sich danach nie so recht stabilisieren können, schaffte bisher erst einen Sieg und zwei Unentschieden. Deshalb schwebt das Team in Abstiegsgefahr. Trotz der fast aussichtslosen Lage ist Trainer Amir Nur immer noch vom Klassenerhalt überzeugt. Allerdings wird die Reserve des TSV Amicitia auf Unterstützung aus der ersten Mannschaft und von den A-Junioren angewiesen sein. Der Mannheimer Fußball Club (MFC) Phönix hat 18 Punkte auf dem Konto und steht als Elfter in der unteren Tabellenhälfte. Siege hatten bei der Mannschaft von Trainer Nenad Kuko und Sebastian Fischer zuletzt Seltenheitswert.

SKV Sandhofen – SG Viernheim

Der SKV Sandhofen hat derzeit 32 Punkte und als Tabellenvierter noch gute Chancen auf Platz zwei, der den Aufstieg in die Kreisliga Mannheim ermöglicht. Vor der Winterpause verließen nach der Entlassung von Trainer Matthias Burosch auch mehrere Stammspieler den Verein. Personelle Probleme gibt es aber auch bei der SG Viernheim. In den wenigen Testspielen konnte Trainer Ümit Erdem nie seine Wunschformation aufbieten. Das größte Problem gibt es auf der Torhüterposition, nachdem Stammkeeper Pascal Mathias den Verein überraschend verlassen hat. Immerhin verfügen die Orangenen über ein beruhigendes Punktepolster. JR

