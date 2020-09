Viernheimer Teams scheitern auf fremden Plätzen

Viernheim.Das war ein Wochenende zum Vergessen für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim. Nach einem passablen Saisonstart vor acht Tagen gab es diesmal in den Auswärtsspielen nichts zu erben. Die Reserve des TSV Amicitia unterlag bei der SG Hohensachsen unglücklich mit 1:2 und die SG Viernheim hatte bei der 1:3-Schlappe bei Croatia Mannheim neben den Gegentoren noch zwei Platzverweise zu verzeichnen.

SG Hohensachsen - TSV Amicitia 2 2:1 (0:0)

Die junge Viernheimer Reservemannschaft hatte mit Moritz Hofmann, Tom Riesinger und Julien Schmitt drei Akteure aus dem Kader der ersten Mannschaft dabei, trotzdem musste man in der Schlussphase noch den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Dabei roch es in der ausgeglichenen Begegnung förmlich nach einem Unentschieden, doch während die Südhessen einmal mehr vor dem gegnerischen Tor versagten, hatten die Hausherren am Ende das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Juan Felipe Cisneros war dabei der gefeierte Mann, nachdem er zwei Minuten vor dem Ende den Treffer zum 2:1-Endstand erzielt hatte.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Imanuel Jesse, der in der 62. Minute das 1:0 markierte. Die Blaugrünen ließen aber nicht locker und kamen durch Serhat Taflan zum verdienten Ausgleich (75.). Im Endspurt hatten beide Teams den Siegtreffer auf dem Fuß, der letztendlich den Gastgebern gelang.

SG Croatia Mannheim - SG Viernheim 3:1 (1:0)

Die SG Viernheim war nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Wallstadt mit viel Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel nach Mannheim gefahren. Mit Routinier Sascha Leitz war die Defensive weiter verstärkt worden, leider waren die Stürmer diesmal nicht so erfolgreich wie erhofft. Vor dem Seitenwechsel brachte Mateo Dzijan die Kroaten nicht unverdient in Führung,

Nach dem Seitenwechsel konnte sich kein Team ein Übergewicht erspielen, Torchancen waren dabei ebenfalls Mangelware. Als dann in der 68. Minute Leitz den Ausgleich markierte, war die Welt der Orangenen wieder in Ordnung. Kurz darauf aber flog Viernheims Hussein Al Nemr wegen wiederholtem Foulspiel mit gelb-rot vom Platz. Die Hausherren nutzen die Überzahl durch Ivan Filipovic, der das 2:1 markierte (79.). Nach einem weiteren Platzverweis für Steven Schreck (81.) war die Partie gelaufen. Igor Orsolic erhöhte in der Nachspielzeit noch auf 3:1. JR

