Viernheimer Teams trotz Heimvorteil Außenseiter

Viernheim.Am vorletzten Spieltag der Hinrunde haben die beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisliga A2 Mannheim zwar Heimvorteil, sind aber trotzdem nur Außenseiter. Die Reserve des TSV Amicitia erwartet am Sonntag (12 Uhr) mit dem Tabellenzweiten Fortuna Heddesheim den Tabellenzweiten, der zudem noch ungeschlagen ist. Um 14.30 Uhr ist die SG Viernheim Gastgeber der Spvgg. Wallstadt II, die aktuell Platz acht einnimmt.

Die zweite Garnitur des TSV Amicitia spielt bisher eine recht passable Saison. Dabei fühlen sich die Blaugrünen gerade als Außenseiter recht wohl. In dieser Rolle wurde schon mehrfach für Überraschungen gesorgt. Unter anderem wurden Auswärtssiege bei der SG Viernheim und bei Croatia Mannheim gefeiert. Der Abstieg ist derzeit kein Thema, denn mit Hemsbach II und der LSV Ladenburg stehen zwei Teams in der Tabelle ganz weit hinten. Trotzdem gab es bei den Südhessen Unstimmigkeiten, was zum Rücktritt von Trainer Karsten Welle führte. Bis ein Nachfolger gefunden ist kümmern sich die Übungsleiter der ersten Mannschaft um die Reserve.

In Heddesheim läuft des dagegen wie geschmiert. Das Team von Trainer Thomas Jöhl ist noch ungeschlagen und darf sich als Tabellenzweiter Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

SG Viernheim – Spvgg. Wallstadt II

Die erste Garnitur der SG Viernheim ist im bisherigen Verlauf einiges schuldig geblieben. Mit elf Punkten und Platz zwölf ist man deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Zu unbeständig sind die Leistungen und ansprechende Vorstellungen wie zuletzt in Heddesheim wurden nicht mit Punktgewinnen belohnt. Seit sieben Wochen warten die Orangenen auf einen Sieg, zuletzt wurde am 16. September beim 3:1 gegen Hohensachsen gejubelt. Mit der Spvgg. Wallstadt II kommt ein Aufsteiger und unbequemer Gegner in den Familiensportpark, der als Achter seine Ligatauglichkeit schon bewiesen hat. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018