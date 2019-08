Viernheimer Teams vor schweren Aufgaben

Viernheim.Den beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A stehen an diesem Wochenende recht schwere Aufgaben bevor. Die Reserve des TSV Amicitia muss nach der Auftaktniederlage gegen den ASV Feudenheim am Sonntag, 25. August, 15 Uhr, bei der DJK Feudenheim antreten.

Zur gleichen Zeit empfängt die SG Viernheim, die in Heddesheim ein spektakuläres 5:5-Unentscheiden schaffte, den gut gestarteten SV Schriesheim im Familiensportpark West.

DJK Feudenheim – TSV Amicitia 2

Nach der Heimniederlage gegen den ASV Feudenheim bekommt es die Reserve des TSV Amicitia erneut mit einem Feudenheimer Team zu tun. Bei der DJK dürften die Trauben ähnlich hoch hängen wie am vergangenen Wochenende, auch wenn die 1:3-Niederlage vermeidbar gewesen wäre.

Viernheims Trainer Amir Nur musste nach zahlreichen Abgängen eine neue Mannschaft zusammenstellen, wobei die aktuellen Spieler fast alle aus dem eigenen Nachwuchs stammen. Einige Kicker hatten sogar jahrelang nicht mehr aktiv in einer Mannschaft gespielt. Fehlende Praxis am Ball und mangelhaftes Kombinationsspiel verhinderten daher einen Punktgewinn. Das soll sich aber noch im Verlauf der Hinrunde bessern.

Die Gastgeber hingegen sind zuletzt mit einem deutlichen 4:1-Auswärtserfolg beim Kreisliga-Absteiger Phönix Mannheim perfekt in die neue Saison gestartet. Gegen die Südhessen möchte die Mannschaft natürlich gerne nachlegen.

SG Viernheim – SV Schriesheim

Einen durchwachsenen Saisonstart haben die Orangenen hingelegt. Beim 5:5-Unentschieden in Heddesheim waren die Stürmer recht treffsicher, in der Abwehr taten sich aber zu viele Lücken auf. Zudem musste mit Valerie Sturn ein Feldspieler der Alten Herren zwischen die Pfosten, der seine Sache trotz der Gegentreffer recht gut machte. Am Sonntag soll wieder der etatmäßige Torhüter Pascal Matthias auflaufen und der Defensive mehr Sicherheit verleihen. Die Angreifer wollen nach ihren jüngsten Erfolgen erneut treffen. SG-Coach Ümit Erdem wird im Training sein Hauptaugenmerk aber auf die Abwehrarbeit gelegt haben.

Die Gäste von der Bergstraße sind mit einem 3:0-Heimsieg über die SG Hohensachsen gut in die neue Saison gestartet. Trainer Karl-Heinz Lohnert möchte diesmal gerne einen vorderen Tabellenplatz belegen, bis ganz an die Spitze wird es seiner Ansicht nach aber nicht reichen. „Die ist für den SKV Sandhofen und die Spvgg Ilvesheim reserviert“, nennt er seine Favoriten. JR

