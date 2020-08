Viernheimer THW-Spezialisten helfen in Beirut

Viernheim. Zwei Spezialisten aus Viernheim unterstützen das Technische Hilfswerk (THW) bei seinem Einsatz in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Dort war es am Dienstagabend zu schweren Explosionen auf dem Hafengelände gekommen. Zu den insgesamt 50 THW-Kräften zählt Hundeführerin Marion Sassen mit ihrem Vierbeiner Sharky. Außerdem ist Bertram Bähr mit dem Team der SEEBA (Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland) am Mittwochabend vom Frankfurter Flughafen aus gestartet. Das teilte der Viernheimer Ortsverband am Donnerstag auf Anfrage dieser Redaktion mit. Vor dem Abflug hatten vier weitere Helfer aus Viernheim den Transport des tonnenschweren Materials vom SEEBA-Zentrallager in Mainz nach Frankfurt begleitet.

Für Sassen ist es nach Angaben des Viernheimer THW-Sprechers Norbert Martin der erste Auslandseinsatz. Sie ist mit ihrem geprüften Rettungshund darauf spezialisiert, unter anderem unter Gebäudetrümmern verschüttete Menschen aufzuspüren. Bertram Bähr kann auf zahlreiche Auslandseinsätze für das Technische Hilfswerk zurückblicken. Zuletzt war er 2015 nach dem schweren Erdbeben in Nepal gefordert. Er unterstützte damals in Kathmandu die deutsche Botschaft. Seit 2016 ist Bähr Koordinationsexperte der Europäischen Union. Seine Aufgabe ist es, im Katastrophenfall vor Ort Hilfe zu organisieren.

Zahlreiche Vermisste

Am Dienstag hatte es in Beirut mehrere Explosionen gegeben. Die Energie entsprach laut THW einem Erdbeben der Stärke 4,5 und war noch im mehr als 250 Kilometer entfernten Zypern zu spüren. Nach offiziellen Angaben kamen dabei mindestens 135 Menschen ums Leben, etwa 5000 weitere wurden verletzt. Unter den Trümmern werden weitere Vermisste vermutet.

Die SEEBA-Kräfte sind Spezialisten für Rettung und Bergung in Katastrophengebieten, etwa nach Erdbeben. Ausgestattet mit moderner Technik und Hunden suchen die Helfer nach Überlebenden. Schon wenige Stunden nach der Alarmierung stehen die Spezialisten laut THW zum Abflug bereit. Ihre Ausrüstung ist in Leichtmetallkisten verpackt und kann so in Verkehrsflugzeugen transportiert werden. Die SEEBA war unter anderem nach den Erdbeben im Iran 2003, in Pakistan 2005 und in Japan 2011 im Einsatz. Neben den Bergungsspezialisten brach ein fünfköpfiges Team zur Unterstützung der deutschen Botschaft in den Libanon auf. Das Team soll beim Krisenmanagement helfen.

