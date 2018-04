Viernheimer übernimmt Posten

Anzeige

„Markus Schmid ist aufgrund seines beruflichen und sportlichen Werdegangs extrem breit aufgestellt. Wir sind überzeugt, dass er die verschiedenen Facetten der Tätigkeit als DFB-Stützpunktkoordinator damit sehr gut abdecken und neue Impulse setzen kann“, betont bfv-Präsident Ronny Zimmermann. Die Stelle, die beim Deutschen Fußball-Bund angesiedelt ist und in der Sportschule Schöneck des Badischen Fußballverbandes ausgeübt wird, umfasst die strategische Koordination und Qualitätssicherung der Talentförderung im Verbandsgebiet des bfv, die Zusammenarbeit mit Leistungszentren und Vereinen, die Akquise und Qualifizierung der DFB-Stützpunkttrainer sowie die Verzahnung mit dem Auswahlwesen. Ein weiteres Tätigkeitsfeld liegt in der Zusammenarbeit und Qualifizierung der Kinder- und Jugendtrainer der an den DFB-Stützpunkten trainierenden Spieler und damit verbunden die Qualitätsentwicklung in deren Heimatvereinen.

„Ich freue mich sehr, an der Schnittstelle zwischen Praxis auf der einen Seite und Theorie beziehungsweise Organisation auf der anderen Seite für den DFB im Badischen Fußballverband arbeiten zu können. Die Aufgaben, Probleme und Ansprüche, die an talentierte Nachwuchsspieler, aber auch an die Ausbildungssituation gestellt werden, sind mir vertraut. Nun möchte ich mit großem Tatendrang und viel Elan die Stelle antreten“, erklärt Markus Schmid. JR

