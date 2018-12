Viernheimer unterliegen

Viernheim.Die Handballer des TSV Amicitia leisteten sich bei der HG Oftersheim/Schwetzingen II eine unnötige Niederlage. Mit 32:36 unterlagen die Viernheimer, nachdem sie im zweiten Durchgang zu wenig Biss und Einsatz zeigten. Trainer Frank Herbert und Co-Trainer Mirco Ritter mussten neben Hoffmann und Schaal auch auf Philipp Oswald verzichten. Die Blessur aus dem letzten Spiel machte einen Einsatz unmöglich. Auch so dezimiert war der TSV Amicitia in der ersten Halbzeit das deutlich bessere Team. Allerdings konnte das Team kaum von seiner besseren Spielanlage profitieren.

Die Gastgeber gingen zweimal in Führung, dann holte sich Viernheim kurzzeitig den Vorteil (2:3). Die HG drehte den Spielstand wieder und bis zum 10:10 verlief die Partie ausgeglichen. Dann konnte der TSV Amicitia den Vorsprung auf 14:17 erweitern. Kurz vor der Pause trafen die Gastgeber noch einmal, so dass es mit einer knappen Zwei-Tore-Führung für den TSV Amicitia in die Pause ging (15:17). Gemessen an den Gelegenheiten war das zu wenig. Auch in der zweiten Halbzeit schafften es die Viernheimer nicht, ihre Vorteile zu nutzen. Sie vergaben etliche Bälle und brachten die HG wieder zurück ins Spiel. Die Hausherren glichen zum 22:22 aus und lagen beim 24:23 wieder in Führung. Beim TSV Amicitia lief es nicht rund. Zu oft gab es technische Fehler oder man scheiterte mit den Würfen. Die entscheidende Phase folgte ab der 50. Minute, in der Oftersheim/Schwetzingen von 28:27 auf 31:27 davon zog. Die Viernheimer Spieler zeigten wenig Gegenwehr, so dass die HG ihren Vorsprung nur über die Zeit bringen musste. Der TSV Amicitia liegt auf Rang neun und wird beim letzten Spiel des Jahres beim Tabellenführer TSV Birkenau antreten.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Raul Lázaro Garcia; Pal Megyeri 3, Jan Willner 4, Ronny Unger, Dominik Seib 2, Julius Herbert 5, Robin Helbig 1, Philipp Schmitt, Jannik Geisler 6, Tobias Seel, Holger Hubert 7/3, Marcel König 4/2. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018