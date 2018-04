Anzeige

Viernheim.Schon traditionell laden die Großen Drei, der Kerweverein sowie die Sänger-Einheit wieder zum Tanz in den Mai auf das Gelände der Sänger-Einheit ein. Überarbeitet wurde für dieses Jahr das musikalische Konzept: Damit die Gäste ordentlich in den Mai tanzen können, wurde Gerhard Schneider aka „der Viernheimer Andreas Gabalier“ engagiert. Schneider ist Mitglied der Viernheimer Schlagerstars und wird live Lieder bekannter Starts präsentieren. Sein Repertoire umfasst aktuelle Popsongs aus dem Alpenraum wie „Hulapalu“, „Einen Stern, der deinen Namen trägt“, „I sing a Lied für di“, „A Mann für Amore“, „Volks Rock´N´Roller“, „Macho Macho“.

Rock- und Pop-Musik

Außerdem werden die Jungs von „fortytwo“ auftreten, einer Gruppe, die aus Mitgliedern der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) St. Aposteln hervorgeht und seit 2013 gemeinsam auftritt. Sie sind in Viernheim für ihre Cover-Musik im Bereich Rock und Pop bekannt. Zwischen den Auftritten werden die beiden DJs Hoschek & Mauff an den Plattentellern stehen und für Tanzmusik sorgen. Sollte es regnen haben die Veranstalter vorgesorgt. Zelte und eine Halle werden dafür sorgen, dass auch bei regnerischem Wetter weiter nach Lust und Laune gefeiert werden kann. In den vergangenen Jahren hatte das Wetter die Gäste sowieso nicht davon abgehalten, zahlreich zu erscheinen und mitzufeiern – ganz im Gegenteil: Mit fast 700 Besuchern wurden die Erwartungen übertroffen. Den Termin sollten sich Feierwütige auf jeden Fall vormerken.

Abendkasse: Drei Euro

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Es wird wieder eine große Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken geben. Neben den leckeren Brat- und Rindswürsten sowie Brezeln wird es in diesem Jahr auch Currywurst geben. Die Veranstaltung beginnt am 30. April um 20 Uhr auf dem Gelände der Sänger-Einheit (Am Lampertheimer Weg 13). Ende der Veranstaltung ist 2 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro an der Abendkasse. red