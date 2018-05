Vierter Platz beim KiSS Cup

Anzeige

Viernheim.Alle zwei Jahre treffen sich die Kindersportschulen (KISS) aus dem Rhein-Neckar-Kreis zum KiSS Cup. Nach 2014 und 2016 stand nun die dritte Auflage im Terminkalender der Viernheimer KiSS-Kinder. Die Kindersportschulen aus Heidelberg-Handschuhsheim, Dossenheim, Weinheim, Mannheim, Mannheim-Seckenheim und Viernheim trafen sich in Weinheim und absolvierten eine Art Kinderolympiade.

Die Viernheimer Kindersportschule war mit 50 Teilnehmern am Start und konnte an den verschiedenen Stationen viele bunte Chips sammeln, die dann am Ende zu einer kompletten Mannschaftswertung der acht Viernheimer Mannschaften zusammengezählt wurden.

Der Spaß stand bei allen Kindern im Vordergrund, gemäß dem olympischen Gedanken „Dabei sein ist alles“. Durch die unterschiedlichen Shirtfarben waren alle Kindersportschulen erkennbar. Dank des Einsatzes der Eltern, die sich als Riegenführer zur Verfügung stellten, konnten die Stationen laut Zeitplan absolviert werden.