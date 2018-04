Vierter Platz für die Turner

Anzeige

Viernheim.Die regelmäßige Teilnahme an den schulsportlichen Grundschulwettkämpfen im Kreis Bergstraße ist für die Friedrich-Fröbel-Schule fester Bestandteil. So sind auch in diesem Schuljahr bei allen angebotenen Wettbewerben in den Bereichen Schwimmen, Turnen, Leichtathletik und Fußball Kinder der dritten und vierten Klassen der Fröbel-Schule am Start.

Nachdem die FFS-Mannschaft im Februar bereits einen tollen zweiten Platz beim Schwimmwettkampf erreichen konnte, stand nun der Turnwettkampf an, der in Bensheim ausgetragen wurde. Die Mädchen und Jungen der Weststadtschule, die von Christine Jochum und Jennifer Muzik vorbereitet und begleitet wurden, zeigten ihre turnerischen Fähigkeiten und wussten in den anspruchsvollen Übungen am Reck, Barren oder am Kasten zu überzeugen. Auch bei der abschließenden Kreuzpyramide bewiesen die Kinder Geschick und tolle Zusammenarbeit. Mit einer Urkunde über den vierten Platz ging ein sportlicher Vormittag für die FFS-Turnmannschaft zu Ende. red